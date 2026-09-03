¡Ay Teror, Teror! Cuando llega septiembre, la caja del turrón ya va camino del Pino

“Eres como la caja del turrón”. En Canarias no hace falta explicar demasiado esta expresión: se le dice a quien aparece en todas partes, a quien no falta a una fiesta, una romería o cualquier celebración.

Detrás de este dicho hay una historia que tiene que ver con un dulce canario que, durante generaciones, recorre los pueblos de las Islas siguiendo el calendario de fiestas.

El motivo de esta comparación está en la propia naturaleza de las cajas de turrón canario: durante generaciones han ido de pueblo en pueblo siguiendo el calendario de fiestas del Archipiélago. Allí donde había una celebración, era habitual encontrar un puesto de turrón esperando a vecinos y visitantes.

Una caja de turrones que recorre Canarias siguiendo las fiestas

Como si tuviera su propio calendario, la caja del turrón ha viajado durante décadas por las plazas y calles de Canarias. De las fiestas patronales a las romerías, pasando por los grandes encuentros populares, este dulce se ha convertido en una imagen habitual de las celebraciones isleñas.

Uno de esos ejemplos es el turrón de La Moyera, una tradición que lleva décadas acompañando las fiestas canarias y que cada año vuelve a recorrer distintos municipios con sus sabores tradicionales.

Ramón Quintero es uno de los turroneros que mantiene viva esta costumbre. Lleva 46 años dedicado al oficio, desde que tenía 24 años tras salir del cuartel, y conoce como pocos el camino que siguen estas cajas durante todo el año.

El primer viaje del turrón 'La Moyera' fue a la Fiesta del Pino

La historia de La Moyera está ligada a las fiestas populares desde hace más de un siglo. A finales del siglo XIX fue cuando por primera vez acudieron a las fiestas del Pino de Teror, una cita que con el paso de los años se convirtió en una de las paradas más importantes dentro de su recorrido.

Desde entonces, la tradición del turrón ha quedado vinculada a las grandes celebraciones canarias, manteniendo una forma de venta que ha pasado de generación en generación.

Ramón recuerda cómo el oficio le ha llevado durante años a recorrer diferentes pueblos: “Vamos de pueblo en pueblo: San Mateo, Valsequillo, a todos los pueblos”, relata.

Almendra, miel y gofio: los sabores que nunca faltan

La caja del turrón no solo representa una tradición viajera, también guarda sabores que forman parte de la memoria de muchas familias canarias.

En el puesto de La Moyera se pueden encontrar distintas variedades: turrón de almendra, de gofio y de gofio con almendra y miel. “Hay clases diferentes”, explica Ramón, que reconoce que su favorito es precisamente el de gofio.

Cada pieza mantiene una elaboración que conecta con la gastronomía tradicional de las Islas y con esas fiestas en las que el turrón se convierte en una parada casi obligatoria.

Un año más viendo a Pinito

Durante las fiestas del Pino, la caja del turrón regresa a uno de sus escenarios más tradicionales. Este año, la lluvia retrasó el inicio de la actividad, pero los turroneros permanecen en Teror hasta el día 22 de septiembre compartiendo esta tradición con todos los que lleguen a ver a la patrona.

Porque detrás de una simple caja de turrón hay mucho más que un dulce: hay kilómetros recorridos, fiestas compartidas y una costumbre que ha acompañado a varias generaciones de canarios.

Por eso, cuando alguien te diga que eres “como la caja del turrón”, ya sabrás lo que significa: que estás en todas partes, que no te pierdes una y que siempre acabas apareciendo allí donde hay una fiesta.