Las Dunas de Maspalomas tendrán un novedoso sistema para involucrar a la población en el seguimiento científico: así será

Tótems participativos, nueva cartelería interpretativa y la mejora funcional de la microisla situada en la Charca de Maspalomas. La Asociación Canaria de Educación Forestal Fénix Canarias promueve ante Costas el proyecto Conecta Dunas en la Reserva Natural Especial. El programa incorpora nuevas herramientas de divulgación y seguimiento ambiental para convertir a la población en parte activa del monitoreo del espacio dunar. La iniciativa combina participación ciudadana, tecnología y educación para favorecer un uso público responsable del espacio protegido.

Tres tótems participativos

Uno de los elementos principales del proyecto será la instalación de tres tótems participativos de ciencia ciudadana en diferentes puntos de la reserva: el mirador, un tramo intermedio del Sendero 3A y una zona próxima a la Charca de Maspalomas. Estas estructuras permitirán que los visitantes puedan fotografiar las dunas desde puntos concretos, poniendo el teléfono sobre un soporte incorporado en la estructura. Una vez captadas las imágenes, podrán subirlas a una web mediante un código QR para generar una línea temporal sobre la evolución del paisaje dunar, lo que permitirá su análisis y la toma de decisiones sobre la gestión del espacio protegido.

Los ciudadanos podrán subir las imágenes a una página web mediante un código QR ubicado en cada uno de los tótems

Estos dispositivos estarán diseñados como estaciones fijas de observación y contarán con información sobre cómo realizar las fotografías, el funcionamiento del sistema e instrucciones para las buenas prácticas de los usuarios. El proyecto contempla la instalación de elementos desmontables para evitar la cimentación, que se limitará a la colocación de postes que madera que se enterrarán en la arena a unos 40 o 50 centímetros de profundidad.

Fénix Canarias ya realizó un proyecto similar en 2019, tras el trágico incendio forestal que afectó a alrededor de 10.000 hectáreas de la cumbre grancanaria. En aquel momento se instalaron 16 de estas estructuras en senderos de Artenara y Tamadaba y, mediante la participación ciudadana, se pudo observar la evolución de la flora del territorio tras el fuego.

Imagen de uno de los tótems instalados tras el gran incendio en la cumbre en 2019. / J.J.J.

Carteles informativos

La iniciativa contempla también la instalación de dos elementos de cartelería interpretativa. Uno estará situado junto al tótem del mirador, tendrá forma de mesa y explicará el seguimiento de la dinámica dunar, mientras que el segundo se ubicará en el paseo de la charca para ofrecer información sobre la microisla, el refugio para avifauna, los sensores ambientales y el sistema de fototrampeo. El proyecto plantea reutilizar en la medida de lo posible, los soportes que ya están colocados para evitar una mayor ocupación del espacio y minimizar recursos. Los contenidos estarán disponibles en español, inglés y alemán, siguiendo la línea de señalización existente en la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas.

El proyecto incluye dos carteles interpretativos que proporcionan información del espacio natural en tres idiomas

Imagen de un cartel informativo en las Dunas de Maspalomas. / ANDRES CRUZ

Microisla de la Charca

Otra de las actuaciones se centra en la microisla artificial ya existente en la Charca de Maspalomas, que está diseñada paa crear un refugio seguro para la avifauna acuática. El proyecto plantea incorporar "cámaras trampa", que son aparatos con sensores de movimiento para fotografiar a las aves de la zona. También se realizará una revisión técnica y, en caso de resultar necesario, se renovarán algunos elementos de la estructura para garantizar su estabilidad y el buen estado de los anclajes. La utilización de esta microisla de forma octogonal y con tres metros de diámetro cuenta con la autorización del Cabildo de Gran Canaria hasta marzo de 2027.

Imagen de la Charca de Maspalomas. / Juan Carlos Castro

Actividades de ciencia ciudadana y voluntariado

El proyecto también contempla actividades en las que pueden participar voluntarios, como jornadas de control de la especie vegetal invasora Neurada Procumbens, comúnmente conocida como pata de camello. El programa contempla 18 acciones anuales en una superficie de intervención de en torno a 1.000 metros cuadrados por acción, de carácter temporal y reversible. La media de participantes por actividad es de 20 personas, aunque para las acciones de control de la Neurada Procumbens podrán acudir grupos grandes de entre 40 y 50 voluntarios. El proyecto contempla doce meses de vigencia, desde junio de 2026 hasta mayo de 2027.

Además de las actividades ya mencionadas, se procederá al estudio científico con censos participativos de avifauna, restauración ligera de barreras de retención de arena y refuerzo de las especies vegetales autóctonas, preparación del programa de voluntariado y material divulgativo y el mantenimiento periódico de las instalaciones. Por otro lado, también se realizarán acciones divulgativas con los huéspedes y el personal del hotel RIU, que se encuentra muy próximo al sistema dunar.

La iniciativa cuenta con un presupuesto total de 30.000 euros y forma parte de una propuesta técnica presentada para su tramitación ante Costas del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, administraciones con competencias sobre los distintos ámbitos afectados por las actuaciones previstas.