La extraordinaria bajada del Pino a Las Palmas de Gran Canaria para la cruzada del padre Peyton

A punto de celebrarse la 74.ª edición de la romería-ofrenda del Pino, este 7 de septiembre, el Centro de Cultura Audivisual Gran Canaria nos acerca con el corto documental 'Peyton y Pildain: de Hollywood a Teror' a la celebración de la fiesta en la villa mariana en 1965. Un año transcendental para la Iglesia con el final del Concilio Vaticano II, pero también para la diócesis de Canarias ya que el obispo Antonio Pildain (1890-1973) logró traer al popular padre Patrick Peyton (1909 -1992) a Gran Canaria. Conocido como el sacerdote de la Cruzada del Rosario y de Hollywood, Peyton, de origen irlandés, consiguió concentrar el 12 de diciembre de ese año a 150.000 fieles en Las Palmas de Gran Canaria para rezar en familia. Para resaltar tal acontecimiento histórico, la imagen del Pino hizo una bajada extraordinaria de Teror a Las Palmas de Gran Canaria.

El documental, de 9, 56 minutos de duración y que se puede ver en youtube, ha sido posible, gracias el material fílmico que poseían Araceli Pescador, José Antonio Peña Quintana y Andrés Tejera y que han donado al centro audivisual, dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Las imágenes, rodadas en color, ofrecen una visión de la villa mariana en plena romería, con las mujeres y hombres ataviados con el traje de Néstor, muchos de los cuales miran a cámara sin percibir entonces que sus gestos quedarían para la posteridad de la memoria colectiva isleña.

El responsable del CCA Gran Canaria, Sergio Morales, explica que se trata de material rodado en 'súper 8' y que ha tenido que ser digitalizado en Madrid para poder construir esta historia que narra el "impacto y la relevancia" del sacerdote Peyton en Gran Canaria. Morales señaló que se trata del clásico material rodado en 'súper 8' por aficionados o familias, y que desde hace años recupera la institución para preservar el patrimonio audivisual de Canarias. "Las imágenes llegan en súper 8, vemos si tienen interés público, y si es así se digitalizan para poder pasar al archivo, donde se catalogan. Las imágenes se devuelven a su dueño, si este quiere, y se le da también una copia digitaliza", aclara sobre este proyecto de conservación de la memoria colectiva canaria.

El guion ha sido realizado por la historiadora Miriam Mendoza García utilizando dichas imágenes y otras en blanco y negro sobre las convocatorias públicas que lograba el reverendo y el impacto que causó en la prensa canaria del momento. "Teníamos las imágenes de la ofrenda-romería, pero las de la bajada a Las Palmas de Gran Canaria no estaban contextualizadas. Sabíamos que tenía que ser por un hecho importante porque la imagen no hace el camino cada cierto tiempo. Indagando nos dimos cuenta que se trataba de la Cruzada del Rosario del padre Peyton por lo que fuimos a las fuentes primarias, la prensa del momento", cuenta la historiadora sobre el modo en que dieron con la noticia para crear la historia. Miriam Mendoza también ha locutado el documental.

"El corto 'Peyton-Pildain: de Teror a Hollywood' ha sido posible gracias a las imágenes de súper 8 rodadas por aficionados y la investigación de la historiadora Miriam Mendoza García"

El corto iba a ser difundido con la llegada del Papa León XIV a Gran Canaria el pasado mes de junio, pero finalmente no se pudo terminar a tiempo por lo que se dejó para emitirse para las fiestas del Pino.

'El sacerdote del Rosario', como se conocía a Patrick Peyton, era todo un personaje que logró aprovechar los medios de comunicación para la difusión de la fe católica incluso con el apoyo de actores famosos de Hollywood como James Stewart, Lucille Ball, Frank Sinatra o Ben Crosby. Llegó a Gran Canaria a mediados de 1965 para organizar un rezo colectivo en la capital grancanaria. Su cruzada llegaría también a Lanzarote y Fuerteventura.

El sacerdote, afincado en EEUU, comenzó su apostolado en la Congregación de la Santa Cruz utilizando la radio y creando una productora de cine, que hoy sigue vigente con el nombre Family Theater Productions para crear películas de índole religioso y para difundir los valores cristianos. La primera película fue protagonizada por James Stewart , Loretta Young y Dom Ameche. Se titulaba 'Huida del hogar' y fue todo un éxito. Tanto es así, que le facilitaron su instalación gratis en Sunset Boulevard (Hollywood). Para los amantes del cine, destacar que rodó en España 'Los 15 Misterios del Rosario', aunque con un equipo de técnicos de Hollywood.

Publicidad de la Cruzada del Rosario en el Diario de Las Palmas, cabecera de Editorial Prensa Canaria. / La Provincia

En 1948 emprendió su primera cruzada en Canadá en defensa de la familia y el amor a la madre de Dios. Con su cruzada pasaría por diversos países de Europa, Asia y América y, en 1954, llegaría a España de la mano del Cardenal Herrera Oría. Pasaría por diversas ciudades españolas antes de llegar a Las Palmas de Gran Canaria en agosto de 1965. El país se encontraba en pleno desarrollismo bajo la dictadura franquista, pero comenzaban las primeras discrepancias públicas a la dictadura. Los estudiantes universitarios protestaban contra el régimen de Franco y los catedráticos de la Universidad de Madrid García Calvo, Tierno Galván y Aranguren eran expulsados de las aulas por el apoyo mostrado hacia los alumnos. El nacionalcatalocismo seguía controlando la vida y moral de los españoles pese a que el mundo ya giraba en otra dirección. La Beatlemanía se imponía en la música y el grupo llegaba a España; también se acortaban las faldas por encima de la rodilla con la minifalda.

Las tropas de Estados Unidos continuaban en Vietnam, la nave Marimer IV enviaba las primeras fotografías de Marte, el padre Arrupe era elegido superior de la Compañía de Jesús, el cantante Nat King Cole fallecía y Vaucher era la primera mujer que lograba coronar el monte Cervino en los Alpes suizos. Fueron algunas de las noticias que acontecieron aquel año.

Combatir el materialismo

El Diario de Las Palmas, cabecera de Editorial Prensa Canaria, tuvo la oportunidad de charlar con el padre Peyton el 27 de agosto de 1965, recién aterrizado en la isla. El periodista Luis García Jiménez lo definía como "un hombre alto, de pelo cano y rostro duro, pero muy afable y conversador". El sacerdote explicó que el origen de este tipo de eventos comenzó después de ver el resultado que el rezo de su madre había tenido en su curación. "Tuve una enfermedad y mi madre rezó mucho para que yo sanara. Y ocurrió. De ahí nació la idea de un movimiento que tuviera como lema 'La familia que reza unida permanece unida'. Posteriormente, también he lanzado el lema de que 'Un mundo que reza es un mundo en paz'", explicaba.

Su objetivo era combatir el materialismo que, según él, estaba corroyendo "la base espiritual" de las familias, e invocar el poder de la oración conjunta. Y para ello nada mejor que rezar en familia "al menos diez minutos al día" o junto a otros fieles utilizando para las convocatorias todos los medios posibles: prensa, radio, televisión, así como la movilización de las escuelas y las parroquias. La campaña comenzó con la instalación de una oficina y de un equipo cinematográfico que coordinaría y rodaría los diversos actos en Las Palmas de Gran Canaria.

"El sacerdote de Hollywood, como era también conocido por producir películas de índole religioso, fue el creador de lemas tan reconocidos como 'La familia que reza unida permanece unida'"

El rezo conjunto se formalizó el 12 de diciembre de 1965, después de que esa misma mañana la virgen del Pino bajara desde la villa mariana a la capital grancanaria con el permiso del obispo de la Diócesis y acompañada de miles de fieles, tal y como se puede ver en el corto-documental. La talla, vestida de verde pino y en su trono de plata fue acompañada por monseñor Socorro Lantigua, así como el Ayuntamiento de Teror en pleno, presidido por el alcalde Ortega Suárez. La imagen entró en la ciudad por el barrio de Guanarteme antes de ser instalada en la plaza de La Victoria, donde miles de fieles ya la esperaban a lo largo de todo León y Castillo. Allí estaba el obispo de la diócesis de Canarias Obispo Pildain; el alcalde la ciudad José Ramírez Bethencourt y el representante del Cabildo Insular de Gran Canaria Díaz Bertrana; entre otras personalidades. La virgen del Pino estaría una semana en la capital grancanaria.

El rezo del Rosario fue dirigido por el padre Peyton y en el participaron el campesino de Arbejales Juan Déniz Rivero; el médico cardiólogo José Ramón Pérez García; el empleado de la Factoría Fergar Justo Barrabi y el industrial Antonio González Guerra, con sus familias respectivas, en representación de las de Canarias. "El Padre Peyton glosó la vida ejemplar de una familia cristiana y pidió a todos se comprometieran a rezar diariamente el Rosario para preservar la unidad de la familia, porque en el hogar que eso se haga habrá siempre amor, justicia, misericordia, tranquilidad, unión", rezaba la crónica. El propio Papa Pablo VI envió bendiciones a los asistentes, ya que el acto no fueretransmitidoo en directo. Una táctica para que más gente acudiera al evento.

Noticias relacionadas

El Obispo Pildain, por su parte, que acababa de regresar de Roma tras el Concilio Vaticano II se quedó sorprendido del impacto de la convocatoria. Y dijo "Proporcionalmente esto que están viendo mis ojos en estos instantes no desmerece en nada de lo que vi hace cinco oías en Roma”. E invocó a que aquella cruzada "no quedará como una explosión pasajera, porque no sería cristiano ni humano". No sabemos si en el ámbito espiritual aquella convocatoria caló entre las familias canarias de la época. Por lo pronto, su repercusión ya es historia audivisual de Gran Canaria.