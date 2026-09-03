Gáldar
Gáldar recibe 3,3 millones para reducir la factura del agua en las plataneras aplicando la IA y competir con la banana americana
El Ayuntamiento lidera un proyecto pionero en el sector agrario con la colaboración pública y empresarios para regular el consumo hídrico, que supone un tercio del precio final de la fruta
Gáldar recibe una subvención de 3,26 millones de euros de financiación europea a través de la entidad Red.es, del ministerio para la Transformación Digital, para aplicar la inteligencia artificial (IA) en las plataneras, con el objetivo de rebajar la factura del agua entre un 40 y un 60%. La iniciativa, denominada Agaldat, está impulsada por el Ayuntamiento con la implicación de las dos grandes cooperativas del municipio (Llanos de Sardina y Costa Caleta), la Universidad y la Mancomunidad del Norte, entre otras administraciones y colectivos del sector agrario y tecnológico, y se desarrollará en ocho fincas de distinta tipología durante 30 meses, en un intento de competir con la banana americana.
"Aquí no vamos a vivir solo de las hamacas"
"Aquí no vamos a vivir solo de las hamacas". El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, definió de esta forma el objetivo del proyecto que acaba de recibir la financiación de Madrid, en un intento por buscar nuevas oportunidades para el sector platanero, que lucha con los costes más bajos en la mano de obra y el agua de la banana americana.
Un tercio del precio final
Para ello es fundamental reducir el coste del agua, que supone en las Islas cerca del 30% de precio final del kilo de plátano, según apuntó el presidente de Llanos de Sardina, Daniel Godoy, durante la presentación. "Esto beneficiará al consumidor", añadió.
El proyecto se desarrollará durante 30 meses en ocho cultivos de plataneras con distintos modelos de explotación, tipología productiva (incluida la ecológica), tamaño, altitud, procedencia del agua y sistemas de riego, para calibrar las necesidades de producción del agua hasta la demanda en cada momento. "El objetivo es optimizar el agua de riego", señaló la directora ejecutiva de Grupo FSM (Costa Caleta), Laura Santiago.
El primer teniente alcalde, Julio Mateo, destacó que se persigue apoyar al principal sector agrícola, que se ha visto mermado por la desigual competencia.
Al aire libre y bajo plástico
El catedrático de la Universidad José Antonio Carta avanzó que este trabajo que ahora se va a materializar podrá ser replicable en otros municipios y en otros cultivos, por lo que se abre una ventana de oportunidades. Para ello se analizará el consumo a distintas altitudes, fincas al aire libre y bajo plástico y distintos tipos de agua para evaluar el consumo y la rentabilidad en cada momento. Todo ello, usando la inteligencia artificial.
El centro de operaciones será la sede de la Mancomunidad del Norte en La Punta, donde se trabaja en esta línea. El gerente, Alejandro Peñafiel, valoró la importancia de la colaboración público-privada.
Agua-energía-cultivo
A su vez, Mario Pérez, del clúster Agrotech, respaldó este proyecto, que une el uso de las nuevas herramientas en el campo.
El modelo se articula en torno a una plataforma central de datos e inteligencia artificial, que se conecta bidireccionalmente con las explotaciones agrícolas, con los sistemas de producción y almacenamiento de agua, y con un entorno de experimentación y validación de resultados. Esta arquitectura permitirá la gestión hídrica, la producción y almacenamiento de agua, la optimización energética y la innovación empresarial y tecnológica, configurando un sistema coordinado agua-energía-cultivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
- Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
- Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria
- Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
- El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor
- Somos el edificio más controlado del sur de Gran Canaria': El administrador de Corona Roja, sobre el precinto por obras ilegales
- Interrogatorios íntimos, aislamiento social y doble vida de sus líderes: el control con la fe de los Testigos de Jehová en Gran Canaria