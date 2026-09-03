Gáldar recibe 3,3 millones para reducir la factura del agua en las plataneras aplicando la IA y competir con la banana americana

Gáldar recibe una subvención de 3,26 millones de euros de financiación europea a través de la entidad Red.es, del ministerio para la Transformación Digital, para aplicar la inteligencia artificial (IA) en las plataneras, con el objetivo de rebajar la factura del agua entre un 40 y un 60%. La iniciativa, denominada Agaldat, está impulsada por el Ayuntamiento con la implicación de las dos grandes cooperativas del municipio (Llanos de Sardina y Costa Caleta), la Universidad y la Mancomunidad del Norte, entre otras administraciones y colectivos del sector agrario y tecnológico, y se desarrollará en ocho fincas de distinta tipología durante 30 meses, en un intento de competir con la banana americana.

"Aquí no vamos a vivir solo de las hamacas" Teodoro Sosa — Alcalde de Gáldar

"Aquí no vamos a vivir solo de las hamacas". El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, definió de esta forma el objetivo del proyecto que acaba de recibir la financiación de Madrid, en un intento por buscar nuevas oportunidades para el sector platanero, que lucha con los costes más bajos en la mano de obra y el agua de la banana americana.

Un tercio del precio final

Para ello es fundamental reducir el coste del agua, que supone en las Islas cerca del 30% de precio final del kilo de plátano, según apuntó el presidente de Llanos de Sardina, Daniel Godoy, durante la presentación. "Esto beneficiará al consumidor", añadió.

Proyecto de transformación digital del sector platanero en Gáldar. / LP / DLP

El proyecto se desarrollará durante 30 meses en ocho cultivos de plataneras con distintos modelos de explotación, tipología productiva (incluida la ecológica), tamaño, altitud, procedencia del agua y sistemas de riego, para calibrar las necesidades de producción del agua hasta la demanda en cada momento. "El objetivo es optimizar el agua de riego", señaló la directora ejecutiva de Grupo FSM (Costa Caleta), Laura Santiago.

Finca de plataneras con paneles solares, del Grupo FSM. / José Carlos Guerra

El primer teniente alcalde, Julio Mateo, destacó que se persigue apoyar al principal sector agrícola, que se ha visto mermado por la desigual competencia.

Al aire libre y bajo plástico

El catedrático de la Universidad José Antonio Carta avanzó que este trabajo que ahora se va a materializar podrá ser replicable en otros municipios y en otros cultivos, por lo que se abre una ventana de oportunidades. Para ello se analizará el consumo a distintas altitudes, fincas al aire libre y bajo plástico y distintos tipos de agua para evaluar el consumo y la rentabilidad en cada momento. Todo ello, usando la inteligencia artificial.

El centro de operaciones será la sede de la Mancomunidad del Norte en La Punta, donde se trabaja en esta línea. El gerente, Alejandro Peñafiel, valoró la importancia de la colaboración público-privada.

Agua-energía-cultivo

A su vez, Mario Pérez, del clúster Agrotech, respaldó este proyecto, que une el uso de las nuevas herramientas en el campo.

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El modelo se articula en torno a una plataforma central de datos e inteligencia artificial, que se conecta bidireccionalmente con las explotaciones agrícolas, con los sistemas de producción y almacenamiento de agua, y con un entorno de experimentación y validación de resultados. Esta arquitectura permitirá la gestión hídrica, la producción y almacenamiento de agua, la optimización energética y la innovación empresarial y tecnológica, configurando un sistema coordinado agua-energía-cultivo.