Global refuerza la línea 101 por el la fiesta del Charco de La Aldea con más frecuencias y nuevos horarios

Global reforzará el servicio de la línea 101 el Día del Charco, que tendrá lugar el próximo viernes 11 de septiembre. El dispositivo especial permitirá aumentar las frecuencias habituales entre la Playa de La Aldea y La Aldea de San Nicolás, con servicios reforzados desde las 10.30 hasta las 19.45 horas, además de nuevas expediciones hacia Gáldar, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de vecinos y visitantes durante una de las jornadas con mayor afluencia de las fiestas. Desde la Playa de La Aldea hacia el casco se incorporarán expediciones adicionales entre las 11.00 y las 19.45 horas, mientras que en sentido inverso habrá refuerzos desde las 10.30 hasta las 16.10 horas.

Asimismo, se intensificarán los servicios desde Gáldar hacia La Aldea y se incorporarán nuevas conexiones de regreso hacia este municipio entre las 19.45 y las 20.15 horas, coincidiendo con el final de la jornada festiva. El alcalde de La Aldea de San Nicolás, Pedro Suárez, destacó que este refuerzo del transporte público permitirá «facilitar los desplazamientos, contribuir a descongestionar las vías y permitir que residentes y visitantes puedan participar en los diferentes actos sin depender necesariamente del vehículo privado».

Planificación especial

El primer edil recordó que «el Día del Charco es una celebración que cada año congrega a miles de personas» y que requiere «una planificación y coordinación especial para garantizar que podamos disfrutar de nuestras fiestas con todas las garantías». Por su parte, el concejal de Tráfico, Transportes y Movilidad, Víctor Juan Hernández, señaló que esta jornada «es una de las de mayor afluencia de las Fiestas Patronales» y subrayó la importancia de ofrecer alternativas de transporte «cómodas y seguras» para la ciudadanía.

Desde el Ayuntamiento se recomienda el uso del transporte público para reducir el número de vehículos que circulan y estacionan en las zonas próximas a los actos, favoreciendo una mejor movilidad durante una jornada especialmente concurrida.

Asimismo, el Consistorio agradeció la colaboración de Global, el Cabildo de Gran Canaria y la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria para ampliar el servicio de la línea 101 durante el Día del Charco y contribuir al correcto desarrollo de una de las citas más emblemáticas de las Fiestas Patronales de La Aldea de San Nicolás.