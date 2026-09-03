Los Puntos Amarillos regresan a las Fiestas del Pino de Teror para reforzar la seguridad de los peregrinos

Los Puntos Amarillos volverán a las Fiestas del Pino con el objetivo de reforzar la seguridad de los peregrinos que se desplazan hasta Teror durante los días de mayor afluencia. La iniciativa, impulsada por la Asociación Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial (AIPSEV), cuenta con la colaboración del Área de Presidencia y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria y forma parte del Plan de Seguridad de las Fiestas del Pino.

Durante las jornadas con más desplazamientos hacia el municipio, especialmente cuando las vías de acceso permanezcan abiertas al tráfico y en horario nocturno, los voluntarios de AIPSEV ofrecerán información preventiva y realizarán acciones de sensibilización para recordar las normas básicas de circulación peatonal. La organización señala que el objetivo es que los peregrinos puedan completar el recorrido con mayor seguridad y reducir situaciones de riesgo.

Recomendaciones para hacer el camino del Pino de forma segura / LP / DLP

La visibilidad, clave durante el recorrido

La campaña insistirá en la importancia de “ver y ser vistos” en caminos con iluminación limitada. Desde AIPSEV recuerdan que el uso de elementos reflectantes permite aumentar la seguridad de quienes caminan por estas vías, especialmente durante la noche.

En ediciones anteriores se repartieron miles de brazaletes reflectantes, cientos de chalecos y decenas de linternas entre los participantes. La asociación recomienda conservar y volver a utilizar estos materiales durante la peregrinación, debido a su utilidad para mejorar la visibilidad de los peatones.

Recomendaciones para evitar riesgos en las carreteras

Entre los consejos trasladados a los peregrinos figura la necesidad de caminar, salvo indicación contraria, por la izquierda y en fila de uno para recibir de frente a los vehículos. También se recomienda realizar descansos fuera de la calzada o del arcén y adaptar el ritmo a las condiciones de cada persona.

En caso de tener que cruzar una vía, AIPSEV recuerda que debe hacerse en tramos rectos, con buena visibilidad, cuando el tráfico lo permita y siempre alejados de las curvas. La asociación también advierte de que el consumo de alcohol o drogas incrementa los riesgos durante el trayecto, al favorecer caídas, discusiones o peleas.

El transporte público como opción para el regreso

Tras la visita a la Virgen del Pino o la participación en los actos festivos, la recomendación es utilizar el transporte público para el regreso. La campaña recuerda además los bonos activos que permiten realizar la vuelta de forma gratuita.

El Ayuntamiento de Gáldar y su Policía Local se suman nuevamente a la iniciativa con la entrega de packs de seguridad a los grupos de peregrinos que parten desde el municipio. Esta colaboración forma parte del dispositivo preventivo previsto para la llegada de vecinos y visitantes a Teror.

Consejos para una peregrinación responsable

La planificación previa también ocupa un lugar destacado entre las recomendaciones. Se aconseja programar la caminata en las primeras horas del día o al final de la tarde para evitar las temperaturas más elevadas, además de utilizar calzado adecuado, ropa ligera, llevar agua y algún tentempié.

Los menores deberán permanecer siempre controlados y preferentemente cogidos de la mano por un adulto. En los grupos se recomienda llevar una linterna blanca en la parte delantera y una roja en la trasera para mejorar la identificación del conjunto durante el recorrido.

La campaña cuenta además con la colaboración de Aguas de Teror y Bandama, y recuerda la importancia de mantener limpio el entorno depositando los residuos en los contenedores habilitados a lo largo del camino.