Harry Potter llega a Gran Canaria: el espectáculo mágico que convertirá la isla en Hogwarts por un día

Los seguidores de Harry Potter tendrán una cita especial estas Navidades en Gran Canaria. La isla acogerá el próximo 20 de diciembre un espectáculo inspirado en el universo mágico de la saga que promete trasladar al público al mundo de Hogwarts con una combinación de ambientación, actores, espectáculo y orquesta.

La propuesta, anunciada a través de la cuenta de Instagram descubreconc, muestra una experiencia pensada para los fans del universo creado por J. K. Rowling, con una puesta en escena que busca recrear la atmósfera de magia que acompaña a la saga.

El evento invita a los asistentes a dejar atrás el mundo de los “muggles” durante unas horas y sumergirse en un recorrido con elementos visuales y musicales inspirados en las historias del joven mago.

Una experiencia mágica con actores, ambientación y música en directo

El espectáculo no se plantea únicamente como un concierto, sino como una experiencia inmersiva que combinará diferentes elementos para acercar al público al universo de Harry Potter.

La organización anuncia una puesta en escena con ambientación temática, actores y una orquesta, con el objetivo de crear un espectáculo pensado tanto para seguidores de la saga como para quienes quieran disfrutar de un plan diferente durante la temporada navideña.

La estética del evento apuesta por recrear algunos de los elementos más reconocibles del mundo mágico, convirtiendo el espacio en un escenario inspirado en Hogwarts.

Una cita para los fans de Harry Potter en Navidad

La cita tendrá lugar el 20 de diciembre y las entradas ya se encuentran disponibles para quienes quieran formar parte de esta experiencia.

Además, la organización ha lanzado un sorteo a través de redes sociales en el que los participantes pueden optar a conseguir un premio que incluye un viaje con hotel incluido y entradas para Warner Bros.

El anuncio ha despertado el interés de los seguidores de la saga en Canarias, que tendrán la oportunidad de disfrutar de un espectáculo temático sin necesidad de viajar fuera de las islas.

Gran Canaria suma un nuevo plan de ocio para estas Navidades

La llegada de este espectáculo se suma a la oferta de actividades que llenan la agenda de Gran Canaria durante las fechas navideñas.

Con una propuesta basada en la música, la interpretación y la ambientación, el evento busca convertirse en una alternativa de ocio para familias, seguidores de la saga y amantes de los grandes espectáculos.