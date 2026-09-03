La historia de la caminata del Pino: por qué miles de grancanarios llevan siglos caminando hasta Teror cada 7 de septiembre

Hay noches en Gran Canaria que tienen su propio sonido. La del 7 al 8 de septiembre es una de ellas. Cuando todavía queda bastante para que amanezca, los caminos que llevan hasta Teror empiezan a llenarse de gente. Unos van en grupo, otros en pareja y otros tiran solos, con mochila, agua y zapatillas. Algunos caminan por tradición familiar, otros para cumplir una promesa y muchos simplemente porque «hay que ir al Pino».

La caminata a Teror es hoy por hoy una de las imágenes más reconocibles de las Fiestas del Pino, pero no nació como una moda reciente ni como una actividad organizada por las instituciones. Su origen está ligado, en parte, a la devoción a la Virgen del Pino y a una historia de peregrinaciones que se remonta varios siglos atrás. Y por esto, desde el propio Ayuntamiento de Teror reconoce que miles de personas llegan cada año a la Villa por senderos y carreteras, especialmente durante la víspera del 8 de septiembre.

Como casi todas las tradiciones cristianas, la caminata del siete de septiembre a Teror comenzó como algo anecdótico. Para entender por qué los grancanarios llevan siglos caminando hacia Teror hay que olvidarse por un momento de coches, guaguas y carreteras asfaltadas. Durante buena parte de la historia de la isla, caminar era la forma habitual de desplazarse entre muchos pueblos.

Los antiguos caminos reales, veredas, caminos de herradura y serventías conectaban las distintas zonas de Gran Canaria. Por ellos pasaban personas, animales y mercancías. Algunos trayectos eran auténticas jornadas de esfuerzo.

La Fiesta del Pino de Teror es declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional / Andrés Cruz

El proyecto Descubre Teror, dedicado a recuperar y divulgar los caminos tradicionales de la Villa, explica que hasta comienzos del siglo XX estas vías fueron fundamentales para comunicar los pueblos. Con la llegada de las carreteras y posteriormente del automóvil, muchas de aquellas sendas fueron perdiendo protagonismo.

Pero en septiembre ocurría algo diferente. Los caminos volvían a llenarse de pasos. La razón estaba en Teror y en la Virgen del Pino.

La devoción que convirtió a Teror en destino de peregrinos

La tradición sitúa la aparición de la Virgen del Pino en 1481, en un pino de la zona de Teror. A partir de entonces se fue consolidando la devoción alrededor de la imagen y del lugar. La historia de esta veneración está estrechamente relacionada con las peregrinaciones que, con el paso del tiempo, fueron llevando a los fieles hasta la Villa Mariana.

Hay un detalle importante: no existe un único día concreto que pueda señalarse como el nacimiento de la caminata nocturna tal y como la conocemos hoy. Lo que existe es una tradición de peregrinación que fue creciendo con los siglos y que acabó concentrando a miles de personas durante la víspera de la fiesta.

Diversas fuentes sobre la historia de la Virgen del Pino sitúan el desarrollo de las peregrinaciones del 8 de septiembre en los primeros años del siglo XVIII, cuando aumentó la llegada de fieles al santuario de Teror.

Como todas las tradiciones cristianas, la caminata comenzó como algo anecdótico. Debido a la celebración de la festividad del Pino, muchos ganaderos agricultores y comerciantes acudían a la villa de Teror vender sus mercancías. Hablamos de una época en que los únicos medios de transportes eran carretas tiradas por animales de carga, burros. Todo se hacía caminando, no había medios de transporte. Esta personas iban hasta la Villa Mariana para ofertar sus productos a la vez que visitaban a la virgen.

Peregrinaje a Teror / Andrés Cruz

Esto hecho hizo que cada año muchas personas acudieran al mercado que se producía alrededor del templo de Teror. Y este constante peregrinar anual hizo, que con el paso del tiempo, se convirtiera en la actual caminata. Ya que, a estos comerciantes se unían personas que hacían promesas a la virgen con el deseo de que se cumpliera y por no ir por 'esos caminos de dios' en solitario, acompañaban a familiares, o amigos hasta la villa mariana. Y, cada año, más gente realizaba y se unía a este periplo, desde cualquier punto de Gran Canaria.

Es decir, cuando hoy alguien sale de madrugada desde Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Firgas, Santa Brígida, Telde o cualquier otro punto de la isla, está siguiendo una costumbre mucho más antigua que el asfalto. Sigue la estela de aquellos antiguos caminantes que querían vender o simplemente ir hasta Teror acompañados en la fecha señalada del ocho de septiembre.

De las promesas a una costumbre que se hereda

A día de hoy la caminata, además, tiene un componente personal. Para muchos peregrinos, llegar a Teror andando no es solo hacer ejercicio o disfrutar de una noche diferente. Es una forma de cumplir una promesa.

La tradición de las peregrinaciones al Pino ha estado vinculada históricamente a las peticiones, los agradecimientos y las promesas realizadas a la Virgen. En una entrevista publicada por La Provincia / Diario Las Palmas, el entonces párroco de Teror Manuel Reyes explicaba que la noche del 7 al 8 de septiembre permite vivir de forma especialmente intensa esa dimensión de la fiesta y hablaba de las numerosas promesas que llevan a los peregrinos hasta la Villa.

Y ahí está una de las claves para entender por qué la tradición no desapareció cuando llegaron las carreteras. Porque se puede ir a Teror en coche. También en guagua. Incluso se puede dejar el coche relativamente cerca y caminar solo un tramo. Pero hacer el camino entero tiene otro significado para quien lo hace como promesa.

El cansancio forma parte del recorrido. Los kilómetros también. El silencio de algunos tramos, las conversaciones con otros caminantes, las paradas para beber agua y ese momento en que empiezan a aparecer más y más peregrinos son parte de la experiencia.

¿Por qué precisamente la noche del 7 al 8?

La explicación está en el propio calendario de la fiesta. El 8 de septiembre es el Día del Pino, la jornada principal dedicada a Nuestra Señora del Pino. Por eso, la noche anterior se convirtió en el momento natural para llegar a Teror y estar en la Villa cuando comenzara la celebración.

Con el paso de los años, esa llegada nocturna se transformó en una auténtica tradición colectiva.

Hoy, la noche del Pino tiene una personalidad propia. Desde las primeras horas de la tarde del 7 de septiembre empiezan a intensificarse los desplazamientos hacia Teror, pero es después cuando la cosa se dispara. El Ayuntamiento ha señalado en diferentes ediciones que la mayor afluencia de peregrinos se concentra durante la noche y la madrugada.

En 2014, por ejemplo, el Ayuntamiento de Teror informó de que más de 200.000 personas habían llegado a la Villa en peregrinación durante los días principales de las fiestas, una cifra que muestra hasta qué punto la tradición había adquirido una dimensión masiva.

No todos hacen el mismo recorrido. Y tampoco existe un único «camino del Pino». La isla está atravesada por diferentes rutas históricas que desembocan en Teror.

La ruta de los peregrinos no ha sido siempre la misma. La construcción de nuevas carreteras modificó los recorridos y desplazó algunos de los antiguos caminos utilizados para llegar hasta Teror. Las viejas sendas fueron perdiendo uso con la aparición de las carreteras y el automóvil. Aun así, muchos tramos continuaron formando parte de las rutas utilizadas por quienes acudían al Pino.

Por eso, cuando hablamos de la caminata a Teror, en realidad hablamos de muchas caminatas. Hay quien sube desde la capital por Tamaraceite. Otros parten desde Arucas, Firgas, Santa Brígida, Valleseco, Telde o diferentes barrios y municipios. Cada zona tiene sus propios recorridos, puntos de encuentro y pequeñas costumbres. El destino, eso sí, es el mismo: la basílica de Nuestra Señora del Pino.

Una tradición que sobrevivió al coche

Resulta curioso que una costumbre basada en caminar haya sobrevivido al momento en que caminar dejó de ser imprescindible para desplazarse. La llegada de las carreteras hizo que Teror fuera mucho más accesible. Ya no había que dedicar horas a recorrer senderos para visitar a la Virgen. Sin embargo, la peregrinación no desapareció. Todo lo contrario.

La Caminata del Pino se convirtió en una tradición propia de las fiestas. El Gobierno de Canarias recoge que durante las celebraciones los peregrinos llegan a Teror caminando desde diferentes municipios y que los días de mayor afluencia son precisamente el 7 y el 8 de septiembre.

La caminata pasó así de ser una necesidad para llegar hasta el santuario a convertirse en parte de la propia celebración. Y eso explica una escena que cada septiembre se repite en Gran Canaria: carreteras cortadas, controles de tráfico, miles de personas caminando y una Villa que se prepara para recibirlas.

El «Caminito de Teror» también puso música a la tradición

La caminata tiene incluso su propia banda sonora. Néstor Álamo convirtió el camino hacia la Villa en una de las imágenes más reconocibles de la cultura popular de Gran Canaria con su composición «Caminito de Teror».

La canción forma parte del patrimonio musical de la isla y refleja precisamente esa realidad de los grancanarios que, generación tras generación, se ponen en marcha hacia Teror por las viejas sendas. El material de divulgación sobre los caminos de la Villa destaca esa conexión entre la composición y la peregrinación de la víspera del 8 de septiembre.

Y aquí aparece otra pieza del puzle. La caminata dejó de ser únicamente una práctica religiosa para convertirse también en una tradición cultural profundamente arraigada en Gran Canaria.

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Porque en el camino caben muchas cosas: la fe, las promesas, las reuniones familiares, las amistades, las bromas, el cansancio y ese sentimiento de «un año más estamos aquí».