Informe de la Audiencia de Cuentas: deficiencias en el control patrimonial de Las Palmas de Gran Canaria y Telde
El documento presentado este jueves en el Parlamento autonómico evidencia importantes trabas al análisis en los dos municipios grancanarios de más de 75.000 habitantes
La Audiencia de Cuentas de Canarias ha encendido las alarmas sobre la gestión, actualización y registro del patrimonio público en los municipios grancanarios de más de 75.000 habitantes. Durante la presentación del informe de fiscalización del ejercicio 2022 ante el Parlamento autonómico este jueves, 3 de septiembre de 2026, el presidente del órgano fiscalizador, Pedro Pacheco, detalló las deficiencias detectadas en la gestión patrimonial de Las Palmas de Gran Canaria y Telde.
La principal advertencia para la capital grancanaria reside en que no tiene inscritos en el Registro de la Propiedad la totalidad de sus bienes inmuebles, una carencia que compromete la seguridad jurídica y la defensa de los recursos públicos frente a terceros.
Situación de los municipios de Gran Canaria
Análisis del control patrimonial insular
- Telde (Caso extremo): El consistorio teldense no contestó a los requerimientos oficiales ni remitió la documentación solicitada por la Audiencia de Cuentas, lo que impidió llevar a cabo el análisis de su inventario al mismo nivel que el resto de las grandes ciudades canarias.
- Las Palmas de Gran Canaria: Registró "importantes limitaciones al alcance" al no aportar información completa sobre sus organismos autónomos y sociedades dependientes. Además, la conexión entre el aplicativo del inventario y la contabilidad municipal se realiza de forma manual, un sistema de "circuitos separados" que eleva el riesgo de discrepancias entre los bienes reales de la corporación y su reflejo contable. La capital tampoco dispone de un manual de normas y procedimientos para regular la gestión de sus bienes.
Recomendaciones y transparencia
Pese a que tanto Las Palmas de Gran Canaria como Telde cumplen con las obligaciones legales de transparencia al publicar la información patrimonial de la que disponen, la Audiencia de Cuentas ha instado a las corporaciones locales de la Isla a:
- Completar con urgencia la inscripción registral de todos los bienes inmuebles públicos.
- Digitalizar e integrar de forma automática los sistemas de inventario con el área contable para evitar errores de desfase.
- Elaborar e implantar manuales normativos que unifiquen la gestión jurídica, económica y física del patrimonio municipal para prevenir su deterioro o infrautilización.
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