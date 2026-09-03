"¿Mami, va a venir otra lengua de agua?": los bomberos de Puerto Rico reciben la visita de una familia afectada por la dana de Valencia

El feed de Lola Muñoz es un mapamundi virtual. Castillos medievales, aromas de especias, trincheras de la Segunda Guerra Mundial... Allí se ve de todo. La matriarca de los Sevilla siempre viaja acompañada de su marido, de su hija y de su nieto en busca de aventuras exóticas. En esta ocasión, la chincheta marca un único destino: Gran Canaria. Y es que la familia valenciana, natural de Alfafar, tiene un abrazo pendiente en Puerto Rico.

Hace ya dos años que los bomberos de Gran Canaria respondieron a la llamada de emergencia de Valencia, después de que la comunidad quedara inundada tras la dana, aquellos días en los que octubre llegaba a su fin. En el equipo se encontraba el bombero Carlos Fernández, a quien se le encomendó la misión de achicar el garaje de los Sevilla.

Todo comenzó con un mensaje de WhatsApp por el grupo familiar. La hipótesis inicial era que se había producido una rotura en el alcantarillado. Sin que cayera una gota del cielo, lo que empezó siendo un riachuelo terminó convirtiéndose en un "tsunami". Cayó la noche, se fue la luz y nadie entendía qué estaba ocurriendo. A oscuras, la madre y el pequeñín, que viven en un primero, prepararon una mochila de emergencia para subirse a casa de la vecina. El agua ya tapaba el primer tramo de las escaleras. En la calle se escuchaba "qué desastre, qué desastre" y los coches ya eran "barcos de papel", rememora la abuela Lola.

La noche en la que el agua alcanzó los dos metros

A las 4:00 de la madrugada, el nivel del agua, que había alcanzado los dos metros, empezó a descender. "Vale, cariño, ahora duérmete, que la mami se va a quedar vigilando", le decía la madre a su hijo para tranquilizarlo. Pero el recuerdo de la mañana siguiente es aún más "horroroso". Forrados con bolsas para protegerse del barro, ambos se echaron a la calle para ir a comprobar que los abuelos se encontraban bien.

Pero pronto descubrieron que, bajo su balcón, atrapada entre dos coches, había una mujer fallecida. De pronto escucharon gritos: "Mi madre ha muerto". "Cogí al niño, puse su nariz contra la mía, le tapé los oídos y le dije que no parara de mirarme a los ojos", explica la madre. Tras esto, decidieron volver a casa. Fue entonces cuando se dieron cuenta de la magnitud de la situación.

"Estamos indignados porque, si nos hubiesen avisado, mucha gente se hubiese salvado", resalta Lola. La ayuda llegó tres días más tarde, entre voluntarios y cuerpos especiales. La familia trabajaba para limpiar la casa de los abuelos cuando vieron llegar a los bomberos. "¿De Canarias?", se preguntaba la madre atónita.

El niño de la familia Sevilla junto a Carlos Fernández. / Yeremi Almeida González

Seis días de trabajo para recuperar un hogar

Carlos y su equipo estuvieron más de seis días rehabilitando el hogar de los Sevilla, sin apenas descanso, desde que salía el sol hasta que se ponía. El niño, un manitas, también se volcó en las tareas. Casi era uno más. Ya en confianza, una de las tardes, los abuelos le comentaron a Carlos que el niño estaba asustado; que casi no dormía, pues no lograba entender qué estaba ocurriendo.

Aquellos días no paraba de preguntar: "¿Mami, va a venir otra lengua de agua?". Entonces el bombero decidió sentarse a hablar con el pequeño para tranquilizarlo y, a medida que pasaban los días, la relación creció aún más.

Para agradecerle su ayuda, al niño se le ocurrió la idea de ilustrar un camión de bomberos y unas manos con la palabra "Gracias", que entregó a todo el equipo en un gesto conmovedor. Además, casi se les sube el nivel de insulina por las nubes, pues, ante las largas jornadas de trabajo, la familia les llevaba todo tipo de dulces como señal de agradecimiento.

"Hay veces que cuando vamos volviendo del cole me dice: “Mami, aquí huele a dana”", confiesa la madre.

Un abrazo pendiente dos años después

Los Sevilla no han olvidado el pesado olor del lodo. "Te impregna. Hay veces que cuando vamos volviendo del cole me dice: “Mami, aquí huele a dana", confiesa la madre. Afortunadamente, la familia solo sufrió pérdidas materiales. "Hemos tenido suerte", declara Lola.

Dos años después, el pequeño de los Sevilla y Carlos se reencontraron. Carlos se agachó para ponerse a su altura y el pequeño se lanzó a sus brazos y durante unos segundos los amigos borraron el tiempo.

Estos días, abuela, abuelo, madre e hijo disfrutan de unas vacaciones en Maspalomas. Ya han planeado visitar Tejeda y hasta se están pensando ir a ver a la Virgen del Pino.