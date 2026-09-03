Raúl Asencio, del juicio por el vídeo sexual a la condena por conducir ebrio: los episodios que han marcado al jugador del Real Madrid

Raúl Asencio vive uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva, pero también uno de los más complejos fuera del terreno de juego. El defensa grancanario pasó de ser una de las grandes apariciones de la cantera del Real Madrid a convertirse en un futbolista de la primera plantilla, con renovación incluida hasta 2031, aunque en los últimos meses varios episodios extradeportivos han situado su nombre en el centro del debate.

El último capítulo ha sido el juicio por la difusión de un vídeo sexual, un procedimiento que terminó con la absolución del futbolista después del perdón de las víctimas. El caso, que se remonta a 2023 en Gran Canaria, había acompañado al jugador desde antes de su irrupción definitiva en el conjunto blanco.

A este episodio se sumó posteriormente una condena por un delito contra la seguridad vial tras conducir bajo los efectos del alcohol en la isla, además de otros momentos deportivos que han generado conversación alrededor de su figura.

De la cantera del Real Madrid a ganarse un sitio en el primer equipo

Raúl Asencio se convirtió en una de las grandes irrupciones defensivas del Real Madrid en una etapa marcada por las bajas en la zaga.

El central grancanario aprovechó la oportunidad que le brindó el primer equipo, ganó protagonismo y pasó de ser una alternativa procedente de la cantera a una pieza más dentro de la plantilla madridista.

Su crecimiento llevó al club a reforzar su apuesta por él con una renovación hasta 2031, una muestra de la confianza del Real Madrid en un futbolista al que considera parte de su proyecto de futuro.

Sin embargo, su evolución deportiva también le ha llevado a convivir con una presión mucho mayor, tanto por vestir la camiseta blanca como por la atención mediática que rodea cada episodio relacionado con él.

El defensa del Real Madrid Raúl Asencio (d) celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de LaLiga entre el Real Madrid y el Betis, este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. / Kiko Huesca / EFE

El caso del vídeo sexual que llegó a los tribunales

El episodio que más repercusión tuvo comenzó en 2023, cuando un vídeo de contenido sexual grabado sin consentimiento llegó a manos de varios futbolistas vinculados a las categorías inferiores del Real Madrid.

La investigación judicial analizó la posible responsabilidad de varios jóvenes en la difusión del contenido. Asencio no participó en la grabación del vídeo, pero fue investigado dentro del procedimiento por la supuesta distribución del material.

El caso llegó a juicio en 2026 y terminó con la absolución del defensa grancanario después de que las víctimas perdonaran a los acusados.

Los otros tres procesados recibieron penas de un año de prisión, según la resolución judicial.

La condena por conducir ebrio en Gran Canaria

El segundo gran episodio que puso a Asencio en el foco llegó en 2026, cuando fue condenado por un delito contra la seguridad vial.

El futbolista reconoció los hechos y aceptó una condena que incluye una multa de 14.400 euros y la retirada del permiso de conducir durante ocho meses.

La sentencia llegó después de que el control realizado al jugador arrojara una tasa de alcohol por encima de los límites permitidos.

El caso generó una gran repercusión al producirse en un momento en el que Asencio ya era un futbolista consolidado dentro de la estructura del Real Madrid.

Mourinho pone el foco en los errores y la responsabilidad del jugador

La situación de Asencio también fue analizada por José Mourinho, que se pronunció sobre el momento que atraviesa el defensa.

El técnico portugués recordó que los futbolistas están expuestos a una exigencia especial cuando forman parte de un club como el Real Madrid y diferenció entre cometer un error puntual y acumular varios episodios.

Mourinho también destacó la actitud profesional del jugador dentro del día a día del club y la importancia de que los futbolistas aprendan a gestionar la responsabilidad que implica estar en la élite.

La competencia en la defensa del Real Madrid

En el plano deportivo, Asencio afronta ahora una situación diferente a la de su irrupción.

El central ya no llega desde la cantera buscando una oportunidad, sino que forma parte de una plantilla con una enorme competencia en la línea defensiva.

La llegada de futbolistas como Ibrahima Konaté y Dean Huijsen, junto a jugadores como Antonio Rüdiger o Éder Militão, aumenta la exigencia para hacerse con minutos.

Aun así, Asencio ya ha demostrado que puede competir por un puesto en el Real Madrid y que cuenta con la confianza del club tras su renovación.

Asencio brega con Rasford durante la segunda mitad. / Associated Press

Un jugador ante el reto de recuperar el foco deportivo

La historia reciente de Raúl Asencio mezcla crecimiento deportivo, presión mediática y episodios personales que han marcado su trayectoria.

El defensa grancanario ha pasado de ser una aparición inesperada a estar bajo la lupa de uno de los clubes más exigentes del mundo.

Ahora, el reto del futbolista pasa por volver a centrar toda la atención en el terreno de juego y consolidarse definitivamente como uno de los nombres propios de la defensa del Real Madrid.