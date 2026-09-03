San Bartolomé de Tirajana crea "Un espacio para ti" para apoyar a las personas cuidadoras

San Bartolomé de Tirajana contará desde el próximo 25 de septiembre con Un espacio para ti, un programa impulsado por la concejalía de Servicios Sociales destinado a ofrecer apoyo a las personas cuidadoras profesionales y no profesionales del municipio. La iniciativa se desarrollará en el Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, de 9:30 a 11:30 horas y cuenta plazas limitadas. El programa plantea un espacio de acompañamiento en el que las personas cuidadoras puedan adquirir herramientas para afrontar las situaciones relacionadas con el cuidado de personas en situación de dependencia. La propuesta combinará contenidos de psicoeducación, entrenamiento en habilidades prácticas, apoyo emocional grupal y estrategias de afrontamiento y autocuidado.

Un programa con 26 sesiones de trabajo grupal

Un espacio para ti estará formado por un total de 26 sesiones grupales de dos horas de duración, organizadas en seis áreas principales: el papel de la persona cuidadora, el proceso de dependencia, las habilidades necesarias para el cuidado, la gestión emocional, el autocuidado y las relaciones y redes de apoyo social.

Alejandro Marichal y Dimas Sarmiento durante su visita al centro ocupacional del Salobre. / LP/DLP

A través de estas sesiones, el programa busca que las personas participantes puedan compartir experiencias, identificar sus necesidades y desarrollar recursos para afrontar su actividad diaria. La planificación incluye desde la comprensión del rol de cuidador hasta la elaboración de estrategias personales de autocuidado y el fortalecimiento de los apoyos disponibles en el entorno familiar y comunitario.

Atención a la sobrecarga y al autocuidado

Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran reducir la sobrecarga física y emocional asociada a las tareas de cuidado, prevenir situaciones relacionadas con el síndrome del cuidador quemado, mejorar las habilidades prácticas y favorecer estrategias adecuadas de afrontamiento. El programa también prestará atención a la comunicación con la persona dependiente y al fortalecimiento de las redes de apoyo social y comunitario.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que “cuidar a quienes cuidan es también una responsabilidad de los servicios públicos y una forma de proteger el bienestar de muchas familias del municipio”. Por su parte, el concejal de Servicios Sociales, Dimas Sarmiento, señaló que el objetivo es ofrecer a las personas cuidadoras “herramientas prácticas, apoyo emocional y un espacio en el que también puedan dedicar tiempo a su propio bienestar”.

Con esta actuación, la concejalía de Servicios Sociales amplía las acciones dirigidas a atender las necesidades derivadas del envejecimiento de la población y de las situaciones de dependencia, incorporando también recursos específicos para las personas que desarrollan labores de cuidado. "Un espacio para ti" comenzará el viernes 25 de septiembre en el Centro Sociocultural de Mayores de San Fernando, con inscripción abierta y plazas limitadas.