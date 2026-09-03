Santa Lucía de Tirajana opta a casi 200.000 euros de financiación autonómica para sus programas de apoyo a familias

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha presentado a la convocatoria del Gobierno de Canarias un programa destinado a financiar las actuaciones municipales de atención a la infancia y la familia. La iniciativa contempla una ayuda máxima de 198.419,29 euros para contribuir al mantenimiento de los equipos profesionales que desarrollan labores de prevención, orientación, acompañamiento e intervención con menores y familias del municipio.

Equipos profesionales para la prevención y el acompañamiento familiar

El área municipal de Infancia y Familia concurre a esta convocatoria autonómica con un programa dirigido a sostener los recursos humanos que permiten desarrollar actuaciones de apoyo a familias en situación de vulnerabilidad social. Estos equipos trabajan en la prevención de situaciones de riesgo y en la atención especializada a menores y unidades familiares.

La financiación solicitada está orientada a reforzar la capacidad de respuesta de los servicios municipales mediante profesionales encargados de la intervención social, el acompañamiento y la orientación a las familias del municipio.

Una convocatoria para reforzar los recursos municipales

El concejal de Infancia y Familia, Saúl Goyes, señaló que esta financiación permitirá “seguir fortaleciendo los recursos municipales que destinamos a la protección de la infancia, el apoyo a las familias y la prevención de situaciones de vulnerabilidad social”.

La convocatoria del Ejecutivo autonómico busca apoyar los programas municipales destinados a la atención de la infancia y la familia, facilitando la continuidad de equipos profesionales que desarrollan intervenciones preventivas y de acompañamiento en el ámbito local.

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana queda así a la espera de la resolución de esta convocatoria, con la que pretende mantener los servicios municipales vinculados a la atención y protección de menores y familias.