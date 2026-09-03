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Renovación

Así es el Spar de Santa Lucía que reduce la huella de carbono con sus nuevas instalaciones

El establecimiento renueva su mobiliario y la iluminación con tecnología led, además de incorporar un nuevo espacio de comidas preparadas Fresh to Go

Foto de familia apertura SPAR Casa Pastores II

Foto de familia apertura SPAR Casa Pastores II / Carlos Diaz-Recio

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LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El Spar de Casa Pastores II, en Santa Lucía de Tirajana, ha reabierto tras completar una renovación de su superficie que ha permitido incorporar un nuevo espacio de comidas preparadas de la marca Fresh to Go, con un formato de libre servicio que amplía la oferta disponible para los clientes.

La actuación también incluye la sustitución de las antiguas islas de congelados horizontales por sistemas verticales centralizados. Esta modificación permite mejorar la visibilidad de los productos y optimizar el funcionamiento energético del establecimiento mediante el uso de un gas no contaminante.

En esta misma línea, el supermercado ha renovado su sistema de iluminación con tecnología led, una medida orientada a reducir el consumo eléctrico de las instalaciones y avanzar en la modernización de los establecimientos de Spar Gran Canaria.

Nuevos espacios para mejorar la experiencia de compra

Entre las novedades de la tienda destaca también la renovación del mobiliario de las áreas de panadería y bollería, adaptado a las necesidades actuales de los consumidores y diseñado para facilitar el acceso a los productos.

Las mejoras realizadas forman parte del proceso de actualización de la red de supermercados de Spar Gran Canaria, con actuaciones destinadas a modernizar sus instalaciones y mantener el servicio que presta a los consumidores.

Sección de Panadería SPAR Casa Pastores II.

Sección de Panadería SPAR Casa Pastores II. / Carlos Diaz-Recio

Promociones por la reapertura del establecimiento

Con motivo de la reapertura, Spar Casa Pastores II ha activado varias promociones para sus clientes. Entre el 2 y el 8 de septiembre, las personas que realicen compras superiores a 30 euros podrán participar en un reparto aleatorio de 120 regalos a través del terminal de venta.

Durante ese mismo periodo, las compras superiores a 20 euros recibirán un vale de descuento del 10%, aplicable en una próxima compra superior a 30 euros entre el 9 y el 15 de septiembre.

El supermercado mantiene su horario habitual de apertura, de lunes a viernes de 08:00 a 21:00 horas y domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas.

Noticias relacionadas y más

Spar Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario con presencia en los 21 municipios de la isla. La compañía cuenta también con un canal de venta online y mantiene una oferta centrada en productos frescos locales, especialmente en las categorías de frutas y verduras.

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