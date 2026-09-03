La Suelta del Perro Maldito y la Romería Ofrenda protagonizan las Fiestas de San Miguel en Valsequillo

Valsequillo celebrará sus Fiestas y Feria de San Miguel Arcángel 2026 entre el 11 de septiembre y el 4 de octubre con una programación que reunirá actos religiosos, propuestas culturales, actividades deportivas y encuentros tradicionales. El Ayuntamiento ha presentado una agenda en la que destacan la XL edición de la Suelta del Perro Maldito y la tradicional Romería Ofrenda a San Miguel Arcángel. El pregón correrá a cargo de la pediatra María Dolores González, conocida como 'Mayoya'.

Un programa con tradición y nuevas propuestas

Las celebraciones comenzarán con la Solemne Bajada de San Miguel Arcángel, uno de los actos centrales del inicio de las fiestas, seguida del pregón en la Plaza de San Miguel. Dentro de este primer tramo de la programación también se celebrará la I Gala de Romeros Mayores en la Plaza de Tifariti, un acto que incorporará la elección de la Romera y el Romero Mayor de las Fiestas y Feria de San Miguel 2026. La gala estará presentada por Victorio Pérez y contará con la participación de la A.F.C. Buchito de Café, la A.F.C. Albores Canarios y las voces solistas de Moneiba García, Yoana García y Víctor Batista.

Las celebraciones comenzarán el día 11 de septiembre con la Solemne Bajada de San Miguel Arcángel

Cartel de las fiestas de San Miguel 2026. / LP/DLP

La Suelta del Perro Maldito alcanza su 40ª edición

La Suelta del Perro Maldito celebrará en 2026 su cuadragésima edición. Esta representación de teatro callejero, danza y efectos pirotécnicos contará con una programación paralela que incluye una exposición de carteles históricos de la cita, desde 1990 hasta 2026, en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. El aniversario llega tras un proceso en el que, según el programa presentado, el protagonismo de la organización ha vuelto a las asambleas, manteniendo esta manifestación como uno de los elementos culturales diferenciadores de las fiestas del municipio.

Honores, romería y música en la programación

El calendario festivo incluye también la Entrega de Honores y Distinciones 2026 de Valsequillo, prevista para el jueves 17 de septiembre en el Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. El acto reconocerá trayectorias y aportaciones al municipio mediante las categorías de Hijos e Hijas Predilectos, Hijos e Hijas Adoptivos y distinciones a título póstumo.

Uno de los encuentros destacados será la Romería Ofrenda a San Miguel Arcángel, que tendrá lugar el sábado 19 de septiembre con la participación de carretas, parrandas y agrupaciones folclóricas procedentes de distintos barrios. La jornada incluirá además una propuesta vinculada a los vehículos clásicos y una actuación del grupo Fórmula V. La programación incorpora también actividades como La Noche del Pureta, el Pub Miguelín, Miguelito y Miguelón, conciertos, presentaciones de libros y propuestas infantiles. Entre las citas musicales figura el Fest&Vals “El Latinazo”, previsto para el sábado 3 de octubre en la Plaza Tifariti, con las actuaciones de Nia Correia, Tutto Durán, Aduén Amaya y el grupo Aseres.

El día de San Miguel reunirá tradición ganadera y cultura popular

El martes 29 de septiembre, jornada principal de San Miguel, la actividad comenzará con la Diana Floreada y continuará con la apertura de la Muestra de Ganado Selecto y Local en el recinto ferial. Esta exposición tiene su origen en 1672 y mantiene como uno de sus momentos principales el desfile del ganado ante la imagen del santo patrón. La jornada finalizará con las tradicionales Carreras de Caballos en la GC-41 y la Noche del Verso Improvisado, protagonizada por el verseador Yeray Rodríguez.

La presentación del programa contó con la participación del alcalde de Valsequillo, Juan Carlos Hernández Atta, el concejal de Cultura y Fiestas, Armando Suárez Ramírez, además de los diseñadores del cartel de la Suelta del Perro Maldito y del programa festivo.

El Ayuntamiento de Valsequillo ha invitado a vecinos y visitantes a consultar los canales oficiales para ampliar la información sobre los actos programados y participar en las celebraciones de San Miguel Arcángel.