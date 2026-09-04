La Aemet confirma el regreso de las noches tórridas a Gran Canaria este fin de semana: las zonas afectadas

Las altas temperaturas regresan a Gran Canaria durante el primer fin de semana de septiembre. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido un aviso amarillo por temperaturas máximas que entrará en vigor a las 10.00 horas del sábado 5 de septiembre y se mantendrá también durante el domingo 6.

El episodio afectará especialmente a distintos puntos de la isla, con una previsión de temperaturas máximas de 35 grados. El calor será más intenso en la cuenca de Tejeda, las medianías y las zonas de menor altitud orientadas hacia el sur y el oeste. De hecho, desde este viernes, 4 de septiembre, ya se nota el fuerte calor en la cumbre grancanaria con los 31 grados registrados por la Aemet en Tejeda a las 12.30 horas. En la provincia occidental de Canarias, la zona con más calor ha sido Alto Igualero, en Vallehermoso (La Gomera), con 29,6 grados a las doce del mediodía.

En esos sectores, los termómetros podrían alcanzar de manera local los 37 grados, por lo que se espera que las horas centrales del día sean especialmente calurosas.

El aviso afecta tanto a las cumbres de Gran Canaria como a las zonas del este, sur y oeste de la isla.

Las temperaturas también serán elevadas durante la noche

Uno de los aspectos destacados del episodio será la persistencia del calor después de la puesta de sol. La previsión señala que las temperaturas nocturnas podrían quedarse localmente en torno a los 26 grados, dificultando el descenso térmico durante la madrugada.

Esta situación dará lugar a lo que se conoce como noche tórrida, término utilizado para aquellas noches en las que la temperatura mínima no baja de los 25 grados. En algunos puntos de Gran Canaria, por tanto, el calor podría mantenerse durante buena parte de la jornada, tanto de día como de noche.

La combinación de máximas elevadas y temperaturas nocturnas altas puede aumentar la sensación de calor acumulado, especialmente en las zonas que registren los valores más elevados.

El aviso se extiende al domingo 6 de septiembre

La Aemet también contempla aviso amarillo por altas temperaturas para el domingo 6 de septiembre en Gran Canaria.

Las condiciones previstas serán similares a las del sábado. Tanto las cumbres como el este, sur y oeste de la isla podrán registrar máximas de 35 grados, mientras que en la cuenca de Tejeda, las medianías y determinados puntos bajos orientados al sur y al oeste se podrían alcanzar localmente los 37 grados.

Durante la noche, algunos puntos podrían volver a registrar mínimas de alrededor de 26 grados, manteniendo unas condiciones especialmente cálidas incluso durante las horas nocturnas.

Precaución ante las horas de mayor calor

Ante episodios de temperaturas elevadas, las recomendaciones habituales de protección frente al calor pasan por evitar esfuerzos físicos durante las horas centrales del día, mantenerse bien hidratado y buscar lugares frescos, especialmente en el caso de las personas más vulnerables a las altas temperaturas.

También resulta conveniente prestar atención a la evolución de los avisos meteorológicos y consultar las actualizaciones oficiales antes de realizar actividades prolongadas al aire libre.

Prealerta por calima en las cuatro islas de la provincia oriental de Canarias

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de prealerta por calima en Lanzarote, Fuerteventura, La Graciosa y Gran Canaria debido a la presencia de polvo en suspensión procedente de África. La medida, adoptada por la Dirección General de Emergencias, entró en vigor a las 13:30 horas de ayer jueves 3 de septiembre.

La decisión se toma a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y otras fuentes disponibles, dentro del marco establecido por el Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).

El episodio afecta especialmente a Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa, donde se han registrado concentraciones elevadas de partículas en suspensión. La presencia de polvo también alcanza a Gran Canaria, por lo que la Dirección General de Emergencias ha incluido a las cuatro islas en el ámbito territorial de la prealerta.

La situación podría intensificarse durante las próximas horas. Según la información oficial, existe la posibilidad de que se produzcan nuevos desarrollos convectivos sobre el continente africano, lo que podría favorecer la llegada de nuevas cantidades de polvo a Canarias.

Este escenario podría traducirse en un aumento de las concentraciones de partículas en el aire y un empeoramiento de la visibilidad, especialmente en las zonas que registren una mayor incidencia del episodio.

Gran Canaria, con la peor calidad del aire por la calima

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de Canarias ha detectado este viernes varias zonas de la provincia oriental del Archipiélago con nivel desfavorable por la alta concentración de partículos PM10 debido a la presencia de polvo en suspensión. Entre ellas figuran Arrecife, Costa Teguise (Lanzarote), Tefía, El Charco (Fuertevenura), Agüimes, Castillo Romeral, Parque de San Juan, La Loma e ITC (Gran Canaria).

En San Agustín la calidad del aire por la calima es muy desfavorable y extremadamente desfavorable (el peor nivel de todos) en el Observatorio de Temisas, ambos en Gran Canaria.