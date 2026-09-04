La Aldea de San Nicolás llevará a Teror una carreta dedicada al agua en la Romería del Pino 2026
La carreta tradicional de La Aldea de San Nicolás, dedicada al agua, incluirá una réplica de San Nicolás de Tolentino como muestra de gratitud por el rebose de las presas
La Aldea de San Nicolás participa en la Romería Ofrenda a Nuestra Señora del Pino 2026 con una carreta tradicional centrada en el agua como elemento esencial para el municipio. La propuesta, que llegará a Teror el próximo 7 de septiembre, incorpora una capilla limosnera con una réplica de San Nicolás de Tolentino como símbolo de agradecimiento tras el rebose de las tres presas aldeanas durante el pasado mes de marzo.
El diseño de la estructura corresponde a Jonay García Suárez y combina elementos vinculados a la tradición agrícola del municipio, como frutas de la tierra, flores y cestas artesanas. La ofrenda mantiene la representación del trabajo del campo aldeano mediante productos agrícolas locales y elementos de la artesanía tradicional.
Una carreta vinculada a las lluvias y al patrimonio agrícola
La propuesta municipal refleja la relación de La Aldea de San Nicolás con un recurso fundamental para su actividad agrícola. La capilla limosnera ocupará la zona central de la carreta y llevará hasta Teror la imagen del patrón municipal como parte del homenaje a las precipitaciones registradas en marzo, cuando las tres presas del municipio alcanzaron su máximo nivel de almacenamiento.
El alcalde de La Aldea de San Nicolás y concejal de Sector Primario, Pedro Suárez, explicó que la participación en la romería representa "un acto de gratitud de todo el pueblo aldeano por el agua recibida, un recurso vital que asegura el futuro de nuestra agricultura y de nuestras familias".
Una isa canaria ante la Virgen del Pino
La comitiva estará acompañada por la Parranda Musical La Aldea y la Fundación Canaria Proyecto Comunitario de La Aldea, bajo la coordinación de Ancor Suárez Sánchez. La agrupación interpretará una isa canaria ante la imagen de la Virgen del Pino como parte de la presencia del municipio en la celebración.
Por su parte, el concejal de Cultura, Víctor Juan Hernández Rodríguez, destacó el trabajo desarrollado por Jonay García Suárez junto a los colectivos participantes. "La combinación de artesanía, música y productos de la tierra demuestra la riqueza de nuestras tradiciones y el compromiso de este grupo de gobierno con la difusión de nuestra identidad", señaló.
Identidad aldeana: agricultura, artesanía y folclore
La representación municipal reúne distintos elementos del patrimonio sociocultural de La Aldea de San Nicolás, con una propuesta que une agricultura, artesanía y folclore. La presencia en la Romería del Pino permite al municipio mostrar sus tradiciones dentro de la principal celebración de la patrona de Gran Canaria.
El Ayuntamiento ha reconocido la labor de técnicos, artesanos y colectivos musicales implicados en la elaboración de la carreta y en el desarrollo de la representación municipal. Su participación permite mantener la presencia aldeana en una cita marcada por la tradición y la identidad insular.
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