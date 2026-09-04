Los alojamientos de San Bartolomé de Tirajana avanzan hacia un modelo más sostenible y digital

Turismo de Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva fase del programa Impulsa Alojamientos SBT, una iniciativa dirigida a mejorar la competitividad de las empresas turísticas de alojamiento de San Bartolomé de Tirajana mediante la digitalización, la innovación y la incorporación de criterios de sostenibilidad.

El proyecto parte de un diagnóstico previo realizado entre los establecimientos del municipio, en el que se analizaron aspectos como los consumos, la oferta, los sistemas de certificación y los canales de comercialización mediante cuestionarios y entrevistas directas. Los resultados obtenidos han permitido definir un plan de acción adaptado a las necesidades detectadas.

Formación y acompañamiento especializado

La segunda fase del programa incluye jornadas formativas presenciales, encuentros profesionales y un servicio de asesoramiento individualizado para los alojamientos participantes. El objetivo es trasladar los conocimientos adquiridos a medidas concretas de gestión que permitan avanzar en ámbitos como la transformación digital y la eficiencia ambiental.

El director del programa Impulsa Alojamientos SBT, Fernando Varela, explicó que la iniciativa pretende facilitar que “la sostenibilidad, la innovación y la digitalización se traduzcan en decisiones concretas dentro de los establecimientos”, mediante herramientas y acompañamiento técnico.

Entre las áreas de trabajo se encuentra la digitalización de procesos internos relacionados con la gestión de reservas, la conexión entre motores y canales de venta, la comunicación con los huéspedes y la aplicación de soluciones basadas en inteligencia artificial y análisis de datos.

Sostenibilidad y nuevos requisitos ambientales

El programa también aborda la gestión ambiental de los alojamientos a través del cálculo de la huella de carbono, los inventarios de consumos, la eficiencia energética, la economía circular y los indicadores ESG.

Además, la iniciativa incorpora información sobre los nuevos requisitos derivados de la Directiva (UE) 2024/825, conocida como Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo), que establece nuevas obligaciones para mejorar la transparencia de las comunicaciones ambientales y reducir las prácticas de greenwashing.

Impulso conjunto para el destino turístico

Tras las sesiones virtuales desarrolladas durante agosto, el programa continúa con un ciclo de encuentros presenciales en el Centro Insular de Turismo de Gran Canaria, situado en Playa del Inglés. Las próximas jornadas están previstas para los días 10 y 16 de septiembre.

Estas sesiones incluyen la elaboración de planes de sostenibilidad propios y la creación de hojas de ruta digitales adaptadas a cada establecimiento. El calendario concluirá con una jornada de reflexión conjunta bajo el lema «Hagamos destino: el futuro de San Bartolomé de Tirajana lo construimos entre todos», orientada a fomentar la colaboración entre administraciones y empresas.

Los establecimientos interesados mantienen abierto el acceso al servicio gratuito de asesoramiento individualizado, que ofrece apoyo técnico en áreas como estrategia, marketing, innovación de producto y gestión ambiental.

Impulsa Alojamientos SBT forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino «Impulsa Maspalomas», promovido por la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria para avanzar en la modernización y mejora de la calidad de la industria turística municipal. El proyecto cuenta con financiación de la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.