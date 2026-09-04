Anabel Pantoja revela el motivo por el que deja Arguineguín tras siete años en Gran Canaria: "Quiero luchar por mi familia"

Anabel Pantoja deja atrás una de las etapas más importantes de su vida. Después de siete años viviendo en Canarias y de haber convertido Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, en su hogar, la influencer ha decidido regresar a Sevilla junto a su pareja, David Rodríguez, y la hija de ambos, Alma. Una mudanza sobre la que se había especulado durante las últimas semanas y cuyo verdadero motivo ha querido explicar ahora ella misma.

La sobrina de Isabel Pantoja ha hablado abiertamente de esta decisión en "¡De viernes!", el programa de Telecinco, donde ha reconocido que abandonar la isla no responde a un único factor, sino a una necesidad de reorganizar su vida familiar después de convertirse en madre y de los complicados momentos atravesados durante los últimos años.

"Es una decisión que tomamos por nuestro bien, para mejorarnos. Sí, como pareja, como familia", ha explicado Anabel Pantoja, dejando claro que detrás del traslado existe una apuesta de futuro junto a David Rodríguez y Alma.

Una decisión para "luchar" por su familia

La influencer ha querido ser especialmente clara al hablar del momento que atraviesa con su pareja. Frente a las especulaciones que han acompañado su relación, Anabel Pantoja sostiene que el traslado responde precisamente a la voluntad de construir una vida familiar más sencilla y afrontar una nueva etapa juntos.

"Yo quiero luchar y he de luchar", ha afirmado durante su intervención, antes de insistir en que ambos desean continuar adelante como familia. "Queremos estar felices", señala.

La maternidad ha sido uno de los elementos determinantes a la hora de tomar la decisión. La llegada de Alma cambió las prioridades de la pareja y también la forma de organizar su día a día. Para Anabel, las circunstancias ya no son las mismas que cuando decidió establecerse en Gran Canaria. "Cuando se tiene un hijo se tiene responsabilidad", ha reflexionado.

Es precisamente esa nueva realidad la que ha llevado a la pareja a replantearse dónde fijar su residencia y cómo conciliar sus obligaciones personales y profesionales. La decisión final ha sido trasladarse a Sevilla, donde Anabel estará además mucho más cerca de buena parte de su entorno familiar.

Su madre, una de las claves del regreso a Sevilla

Uno de los principales motivos que ha puesto Anabel Pantoja encima de la mesa tiene nombre propio: su madre. Poder contar con ella en el cuidado de Alma ha pesado especialmente en la decisión de abandonar Gran Canaria.

"Hemos decidido volver para tener cerca a mi madre, para que me ayude con Alma", ha explicado. Una proximidad que considera fundamental en esta nueva etapa, en la que pretende recuperar también con mayor facilidad su ritmo profesional.

La ubicación de Sevilla permitirá a Anabel disponer de una red familiar más próxima y reorganizar sus compromisos de trabajo sin tener que mantener la misma dinámica de desplazamientos desde Canarias. "Para que yo pueda volver al trabajo de manera muy cómoda", ha añadido al enumerar las razones del cambio.

Pero la influencer vuelve una y otra vez al mismo argumento cuando explica la decisión: la familia. El cambio de residencia pretende ofrecerles una mayor estabilidad y facilitar que tanto ella como David Rodríguez puedan afrontar sus respectivas obligaciones mientras crían a Alma.

"Y luchar por nuestra familia", resume Anabel sobre el objetivo que se han marcado con esta nueva vida.

Dejar Arguineguín, la parte más difícil

La decisión, sin embargo, no está siendo sencilla para Anabel Pantoja. Gran Canaria ha sido su casa durante siete años y Arguineguín se había convertido en el lugar en el que encontró la tranquilidad que buscaba. Allí decidió establecerse y construir una vida alejada, en buena medida, del ritmo de las grandes ciudades.

Ahora deberá cambiar esa tranquilidad por una nueva rutina en Sevilla. Y la propia Anabel reconoce que psicológicamente está teniendo dificultades para adaptarse a la idea.

"Lo estoy llevando mal porque el cambio, para mí psicológico, de estar en un sitio tranquilo a ahora meterme en la ciudad... se me está haciendo bastante complicado", ha confesado.

Sus palabras evidencian que abandonar Canarias no supone renegar de la vida que construyó en las islas. Al contrario. La influencer habla con cariño de ese periodo y de Arguineguín, pero entiende que sus necesidades actuales son diferentes a las que tenía cuando decidió instalarse en Gran Canaria.

"Vuelvo a casa"

Anabel Pantoja afronta así un cambio que tiene un fuerte componente emocional. La tranquilidad, el mar y la independencia de su vida en Gran Canaria dejan paso ahora a una etapa en la que la cercanía de los suyos se ha convertido en una prioridad.

La influencer ha insistido además en que quería ser ella quien explicara públicamente los motivos después de las informaciones que habían circulado previamente sobre la mudanza. Aunque admite que no está obligada a dar explicaciones sobre una decisión privada, ha considerado necesario contar en primera persona por qué ella, David y Alma emprenden ahora este nuevo camino.