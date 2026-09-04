"La Virgen con el manto colorao": la Virgen del Pino cumple este 2026 el verso de Mary Sánchez

Cada año, miles de personas llegan hasta Teror para encontrarse con la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, durante los días grandes de sus fiestas. Pero detrás de la imagen que preside la basílica existe todo un ritual de preparación que pocos conocen: la elección del manto, el vestido y el trabajo de las personas encargadas de vestir a la Virgen antes del 8 de septiembre, día de su festividad.

El párroco de la Basílica del Pino, Jorge Martín de la Coba, que ocupa este cargo desde 2017, explica que la preparación de la patrona sigue un proceso cuidado en el que participan las camareras de la Virgen, responsables de elegir y colocar cada pieza del ajuar junto con él.

Este año, la imagen lucirá el manto rojo, una de las prendas reservadas para las jornadas más importantes. "Como dice la canción de Mary Sánchez, Pa´l Pino, este año es la virgen con el manto colorado", comenta el párroco.

Cinco días sin manto para mostrar la talla original de la Virgen del Pino

"Esto tiene como una especie de proceso", explica el párroco. La preparación comienza con una conversación entre la camarera de la Virgen, Pino Escudero del Castillo, y el sacerdote para decidir qué manto lucirá la imagen durante las fiestas.

Antes de vestirla con la indumentaria elegida, la Virgen permanece varios días sin sus ropajes habituales. "Se quita el manto y el traje de diario y está expuesta la imagen en la talla durante cinco días", señala Martín de la Coba. Esta decisión responde a una recomendación de los restauradores y permite a los visitantes contemplar la talla original.

La retirada de la ropa suele realizarse un lunes y el viernes por la tarde llega uno de los momentos más delicados: el trabajo de las camareras encargadas de vestir a la Virgen. "Doña Pino, su hermana y la familia son las que visten a la Virgen", explica el párroco.

Tres horas para vestir a Pino para sus fiestas

El tiempo necesario para completar el proceso depende de la pieza elegida. El peso del tejido, los bordados y las características de cada traje condicionan la labor. "Hay mantos y trajes en los que el bordado o el peso es mayor, para ponérselo a la Virgen tardan más, pero normalmente en torno a tres horas vistiéndola y arreglándola", detalla Jorge Martín de la Coba.

La Virgen del Pino cuenta con un amplio ajuar compuesto por mantos y trajes destinados tanto a las grandes celebraciones como al uso diario. Entre los mantos de fiesta se encuentran el celeste, el verde, el blanco, el de la rogativa, el rojo y el conocido como manto de los pinos.

De los mantos de fiesta a las ropas de diario de la patrona de Gran Canaria

El párroco explica que la elección del manto permite que la imagen luzca diferentes piezas a lo largo de los años. "Vamos jugando con eso dependiendo de los años y que cada año pueda lucir un manto diferente", afirma.

Además de los mantos reservados para fechas señaladas, la Virgen dispone también de prendas más habituales para el resto del calendario. Entre ellas se encuentran el manto rosa, el beige y otro con motivos florales.

La preparación de la Virgen del Pino se convierte así en uno de los momentos previos más especiales de las fiestas de Teror. Un trabajo discreto que cada año permite que la patrona llegue al 8 de septiembre con una imagen renovada, pero manteniendo una tradición que forma parte de la identidad religiosa y cultural de Gran Canaria.