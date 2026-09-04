El Cabildo reabre la carretera de Ariñez tras ocho meses de obras por la borrasca Therese
La GC-400 recupera el tráfico este viernes y Temisas se perfila como la próxima vía en reabrir
La carretera de Ariñez (GC-400), en el municipio de Vega de San Mateo, vuelve a estar abierta al tráfico desde este viernes tras finalizar las obras de reparación de los graves daños provocados por las borrascas Emilia y Therese. La reapertura devuelve la normalidad a una de las vías más afectadas por los temporales que azotaron Gran Canaria entre finales de 2025 y marzo de este año.
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Obras Públicas, Augusto Hidalgo, acompañado por la alcaldesa de Vega de San Mateo, Davinia Falcón, supervisó la finalización de los trabajos y la reapertura de la carretera. La actuación, ejecutada en el punto kilométrico 2+000, ha supuesto una inversión de unos 526.000 euros, más de 100.000 euros por encima de la estimación inicial debido a las incidencias geotécnicas detectadas durante la obra.
Temisas, la siguiente en abrir
Con la recuperación de la GC-400, la GC-550, en Temisas (Agüimes), es la principal carretera afectada por la borrasca Therese que continúa cerrada. El Cabildo prevé reabrirla durante este mes de septiembre, una vez concluyan los trabajos de reconstrucción del muro dañado por el temporal.
La institución insular señala que ya ha ejecutado alrededor del 60 % de las 18 obras de emergencia adjudicadas para reparar los daños causados por Therese, lo que representa una inversión cercana a ocho millones de euros. La previsión es que el coste total de estas actuaciones alcance finalmente los 14,3 millones de euros, aproximadamente un millón más de lo presupuestado inicialmente.
Balance de las actuaciones
Desde el paso de la borrasca también se han completado las actuaciones en la GC-324, en Pino Santo (Santa Brígida), y en la GC-291, en El Hormiguero (Santa María de Guía). Además, hace aproximadamente un mes y medio quedó restablecida la circulación en la GC-654, en Risco Blanco, mientras que permanecen con restricciones las carreteras de tierra GC-602 y GC-604, cuya apertura está prevista para mediados de octubre, así como el ramal de la GC-200 hacia Tirma, reservado por ahora al acceso de los vecinos.
Según el Cabildo, actualmente no existe ninguna población de Gran Canaria aislada por carretera, una situación que sí se produjo durante los primeros días de la emergencia provocada por Therese.
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