La cebolla de Gáldar se sube a la guagua para proteger su identidad

La cebolla tradicional de Gáldar se sube a las guaguas de Global para ganar visibilidad y reforzar su futuro. El Cabildo de Gran Canaria financia una campaña impulsada por la Asociación de Productores de Cebolla de Gáldar (Aprocegal) que permitirá que uno de los vehículos de transporte interurbano de la compañía luzca durante un mes una imagen dedicada a la promoción de este cultivo histórico.

La iniciativa forma parte de la estrategia conjunta del Cabildo, el Ayuntamiento de Gáldar y el sector productor para proteger un producto que, más allá de su valor agrícola, forma parte de la identidad rural del norte de la isla. Las administraciones y los agricultores trabajan en la conservación, reconocimiento y puesta en valor de las cuatro variedades tradicionales: Blanca de Gáldar, Roja de Gáldar, Chata de Sardina y De Embarque.

Cuatro variedades propias

La apuesta por la cebolla de Gáldar se apoya también en años de investigación desarrollada por la Agencia de Extensión Agraria de Gáldar, dependiente del Cabildo, y en diferentes líneas de ayudas destinadas a mejorar la viabilidad de las explotaciones. Las cuatro variedades tradicionales comparten una elevada diversidad genética y han sido seleccionadas durante generaciones para adaptarse a las condiciones del noroeste de Gran Canaria.

Autoridades y agricultores observan la guagua de Global rotulada con la cebolla de Gáldar. / LP / DLP

La nueva iniciativa fue presentada al mediodía de este viernes en la cochera de Global en la capital de la isla por el consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Hidalgo, el alcalde de Gáldar y consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, el director general de Global, Víctor Quintana, el concejal galdense de Agricultura, Agustín Martín, y representantes de Aprocegal.

La isla concentra alrededor del 16% de la superficie dedicada al cultivo de cebolla de todo Canarias, mientras que las variedades tradicionales de Gáldar ocupan actualmente unas 12 hectáreas repartidas entre zonas como Piso Firme, Las Rosas, Sardina y Los Quintana, en Gáldar, además de Los Llanos y Troya, en Agaete.

El camino para proteger este producto comenzó en 2015, cuando se pusieron en marcha los primeros ensayos en fincas colaboradoras y en la Granja Agrícola Experimental del Cabildo. El trabajo unió el conocimiento técnico con la experiencia de los agricultores locales, cuyos testimonios sobre el cultivo, la selección de semillas y las técnicas tradicionales quedaron recogidos en el libro ‘La cebolla de Gáldar. Tradición y Ciencia’, editado por la institución insular en 2018.

A partir de ese proceso, el Cabildo inició los trámites para dotar al producto de una protección oficial. En 2023 solicitó la Marca de Garantía Cebollas de Gáldar y, en octubre de 2024, nació Aprocegal, una asociación formada por 14 agricultores jóvenes y profesionales del sector. El objetivo final es avanzar hacia la obtención de una denominación de origen (DO).

El agua y la falta de relevo

El mantenimiento del cultivo no está exento de dificultades. El Cabildo ha destinado ayudas económicas a Aprocegal para mejorar la producción y reducir los costes, especialmente a través de inversiones destinadas al riego y a la adquisición de maquinaria de uso compartido.

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La cebolla de Gáldar requiere una importante carga de trabajo manual, siguiendo métodos tradicionales que se han transmitido entre generaciones. La falta de mano de obra especializada se ha convertido en una de las principales amenazas para la continuidad del cultivo, junto al incremento del coste del agua, agravado por los efectos del cambio climático.