Fiestas del Pino 2026 en Teror: programa completo, romería, conciertos y fechas clave

Teror afronta los días grandes de las Fiestas del Pino 2026, una de las celebraciones más multitudinarias de Canarias. Miles de peregrinos volverán a recorrer los caminos hasta la Villa Mariana para participar en la tradicional romería-ofrenda del 7 de septiembre y en los actos religiosos del Día del Pino, el 8 de septiembre.

Además de los eventos religiosos, el programa incluye conciertos, verbenas, espectáculos pirotécnicos y actividades culturales que se prolongarán durante todo el mes.

Programa de las Fiestas del Pino 2026

Lunes 7 de septiembre: romería del Pino

10:00 a 23:00 horas. Eucaristías (10:00, 12:00, 20:00, 21:30 y 23:00 horas).

Eucaristías (10:00, 12:00, 20:00, 21:30 y 23:00 horas). 15:30 horas. Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Pino, desde el Castañero Gordo hasta la Plaza del Pino, con la participación de los 21 municipios de Gran Canaria y representaciones de las ocho islas.

Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Pino, desde el Castañero Gordo hasta la Plaza del Pino, con la participación de los 21 municipios de Gran Canaria y representaciones de las ocho islas. 20:00 horas. Verbena de la Víspera, en la Plaza de Sintes, con Parranda Amasijo, Leyenda Joven, D'Music y Línea DJ.

Verbena de la Víspera, en la Plaza de Sintes, con Parranda Amasijo, Leyenda Joven, D'Music y Línea DJ. 00:00 horas. Espectáculo de fuegos artificiales desde los terrenos Yánez Matos.

Martes 8 de septiembre: día del Pino

07:00 a 17:30 horas. Eucaristías (07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 14:00 y 17:30 horas).

Eucaristías (07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 14:00 y 17:30 horas). 11:00 horas. Recepción oficial de autoridades.

Recepción oficial de autoridades. 12:00 horas. Solemne Eucaristía.

Solemne Eucaristía. 13:00 horas. Procesión de Nuestra Señora del Pino por las calles del casco histórico.

Procesión de Nuestra Señora del Pino por las calles del casco histórico. 21:00 horas. Concierto de Seguridad Social en la Plaza de Sintes.

Miércoles 9 de septiembre

21:00 horas. Symphonic Rhapsody of Queen, tributo a Queen.

Jueves 10 de septiembre

21:00 horas. Concierto de Cali & El Dandee.

Viernes 11 de septiembre

19:00 horas. Tardeos del Pino con Tata Band.

Tardeos del Pino con Tata Band. 20:00 horas. XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar.

XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar. 22:30 horas. Verbena con Las Cumbias de mi Vida y DJ Renzzo.

Sábado 12 de septiembre

19:00 horas. II Romería del Timple.

II Romería del Timple. 20:00 horas. XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, con ContraVentura y Lila Downs .

XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, con ContraVentura y . 23:00 horas. Concierto Melendiers, tributo a Melendi.

Concierto Melendiers, tributo a Melendi. 00:30 horas. Verbena con Ritmo Bakano.

Domingo 13 de septiembre: día de Las Marías

Eucaristías: 08:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

13:00 horas. Eucaristía solemne.

Eucaristía solemne. 12:00 horas. Verbena del Solajero.

Verbena del Solajero. 19:00 horas. Solemne Eucaristía de Las Marías.

Solemne Eucaristía de Las Marías. 20:00 horas. Procesión de Las Marías.

Procesión de Las Marías. 20:30 horas. Fuegos artificiales.

Jueves 17 de septiembre

21:00 horas. Entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror.

Viernes 18 de septiembre

19:00 horas. Tardeos del Pino.

Tardeos del Pino. 20:00 horas. Concierto de la Banda Las Candelas.

Concierto de la Banda Las Candelas. 22:00 horas. Verbena con Grupo Bomba y DJ Promaster.

Sábado 19 de septiembre

Campeonato de Halterofilia El Pino.

Rally Slot El Pino.

Marcha Cicloturista Solidaria.

Encuentro de Antiguos Alumnos Salesianos.

Gran Verbena Canaria desde las 20:30 horas.

Domingo 20 de septiembre

Eucaristías durante toda la jornada.

19:00 horas. Subida de la imagen de Nuestra Señora del Pino a su camarín.

Jueves 24 de septiembre

Jornada de Ornitología.

Viernes y sábado 25 y 26 de septiembre