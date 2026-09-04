Fiestas del Pino 2026 en Teror: programa completo, romería, conciertos y fechas clave
Consulta todos los actos de las Fiestas del Pino 2026, desde la romería y la procesión hasta los conciertos de Seguridad Social, Cali & El Dandee y el Día de Las Marías
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Teror afronta los días grandes de las Fiestas del Pino 2026, una de las celebraciones más multitudinarias de Canarias. Miles de peregrinos volverán a recorrer los caminos hasta la Villa Mariana para participar en la tradicional romería-ofrenda del 7 de septiembre y en los actos religiosos del Día del Pino, el 8 de septiembre.
Además de los eventos religiosos, el programa incluye conciertos, verbenas, espectáculos pirotécnicos y actividades culturales que se prolongarán durante todo el mes.
Programa de las Fiestas del Pino 2026
Lunes 7 de septiembre: romería del Pino
- 10:00 a 23:00 horas. Eucaristías (10:00, 12:00, 20:00, 21:30 y 23:00 horas).
- 15:30 horas. Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Pino, desde el Castañero Gordo hasta la Plaza del Pino, con la participación de los 21 municipios de Gran Canaria y representaciones de las ocho islas.
- 20:00 horas. Verbena de la Víspera, en la Plaza de Sintes, con Parranda Amasijo, Leyenda Joven, D'Music y Línea DJ.
- 00:00 horas. Espectáculo de fuegos artificiales desde los terrenos Yánez Matos.
Martes 8 de septiembre: día del Pino
- 07:00 a 17:30 horas. Eucaristías (07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 14:00 y 17:30 horas).
- 11:00 horas. Recepción oficial de autoridades.
- 12:00 horas. Solemne Eucaristía.
- 13:00 horas. Procesión de Nuestra Señora del Pino por las calles del casco histórico.
- 21:00 horas. Concierto de Seguridad Social en la Plaza de Sintes.
Miércoles 9 de septiembre
- 21:00 horas. Symphonic Rhapsody of Queen, tributo a Queen.
Jueves 10 de septiembre
- 21:00 horas. Concierto de Cali & El Dandee.
Viernes 11 de septiembre
- 19:00 horas. Tardeos del Pino con Tata Band.
- 20:00 horas. XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar.
- 22:30 horas. Verbena con Las Cumbias de mi Vida y DJ Renzzo.
Sábado 12 de septiembre
- 19:00 horas. II Romería del Timple.
- 20:00 horas. XXXVII Encuentro Teresa de Bolívar, con ContraVentura y Lila Downs.
- 23:00 horas. Concierto Melendiers, tributo a Melendi.
- 00:30 horas. Verbena con Ritmo Bakano.
Domingo 13 de septiembre: día de Las Marías
- Eucaristías: 08:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas.
- 13:00 horas. Eucaristía solemne.
- 12:00 horas. Verbena del Solajero.
- 19:00 horas. Solemne Eucaristía de Las Marías.
- 20:00 horas. Procesión de Las Marías.
- 20:30 horas. Fuegos artificiales.
Jueves 17 de septiembre
- 21:00 horas. Entrega de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Teror.
Viernes 18 de septiembre
- 19:00 horas. Tardeos del Pino.
- 20:00 horas. Concierto de la Banda Las Candelas.
- 22:00 horas. Verbena con Grupo Bomba y DJ Promaster.
Sábado 19 de septiembre
- Campeonato de Halterofilia El Pino.
- Rally Slot El Pino.
- Marcha Cicloturista Solidaria.
- Encuentro de Antiguos Alumnos Salesianos.
- Gran Verbena Canaria desde las 20:30 horas.
Domingo 20 de septiembre
- Eucaristías durante toda la jornada.
- 19:00 horas. Subida de la imagen de Nuestra Señora del Pino a su camarín.
Jueves 24 de septiembre
- Jornada de Ornitología.
Viernes y sábado 25 y 26 de septiembre
- 45.º Rallye Villa de Teror, con ocho tramos cronometrados y 88 kilómetros de competición.
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