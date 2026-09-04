El futuro de la vivienda en Mogán: el Ayuntamiento blinda suelo para construir 3.000 viviendas sociales

Tres de cada cuatro viviendas que se construyan en Mogán serán de protección oficial, esto es, un 75% de los metros cuadrados residenciales previstos en el desarrollo de los suelos urbanos y urbanizables, lo que se traducirá en aproximadamente 3.000 casas. El objetivo es proteger las bolsas de suelo de cara a los próximos 30 años y evitar la "especulación" que, según el gobierno municipal, ha provocado una "marcha masiva" de las generaciones más jóvenes del municipio.

Así lo explicó la alcaldesa, Onalia Bueno, durante el pleno de este viernes, en el que se aprobó por unanimidad someter el Plan General de Ordenación (PGO) a un nuevo periodo de información pública de 45 días. Se trata de un paso necesario para continuar avanzando en la tramitación del planeamiento que sustituirá a las actuales Normas Subsidiarias, vigentes desde 1987. Tras esta nueva fase deberán analizarse y responderse las alegaciones y los informes recibidos, continuar la tramitación ambiental y elaborar la propuesta definitiva antes de que el documento vuelva al Pleno para su aprobación definitiva.

La vivienda se convierte así en una de las principales apuestas del nuevo modelo urbanístico. Según explicó Bueno durante el pleno, el nuevo documento de ordenación reserva el 100% de la edificabilidad residencial para vivienda protegida en Pino Seco, Ampliación Loma de Pino Seco, Mogán Sur, Ampliación Molino de Viento y Casas de Veneguera. Por otro lado, el uso turístico se mantiene en Anfi, Anfi-Tauro, Taurito y los polígonos 10, 11 y 12 de Playa de Mogán, donde podrá representar entre el 30% y el 85% de la edificabilidad.

El documento también trae un alivio para la congestión del tráfico, pues recoge una nueva alternativa para la GC-500 con la finalidad de reducir la acumulación de vehículos y de anticiparse al crecimiento previsto en ámbitos como La Verga, Las Calas y Ampliación de Pino Seco. De esta forma, la propuesta contempla una conexión directa con la GC-1 que evitaría el actual acceso a Arguineguín. Junto a esta medida, figura la creación de un nuevo ámbito económico en Vento que busca ampliar las posibilidades económicas del municipio más allá del sector turístico.

El PSOE reclama más recursos para vivienda

Por otro lado, durante el turno de ruegos y preguntas, el portavoz del PSOE, Artemi Artiles, puso sobre la mesa el fracaso del concurso para construir 202 viviendas sociales en Puerto Rico tras quedar desierto en dos ocasiones. Los socialistas reclamaron la creación de un departamento especializado en gestión de vivienda dentro de la empresa municipal Mogán Gestiona, que se encargue de desarrollar y controlar una bolsa de inmuebles en régimen de alquiler asequible.

En materia de financiación, el PSOE propone destinar al menos el 50% de los remanentes de tesorería a atender las necesidades de vivienda del municipio. A ello suman la búsqueda de financiación procedente de otras administraciones.

Ante esta propuesta, el secretario municipal aseguró que el Ayuntamiento ya trabaja en definir el sistema de ejecución de las promociones previstas. Entre las alternativas que se estudian figuran los remanentes de tesorería, el endeudamiento, las subvenciones y la posible enajenación de patrimonio municipal para financiar la construcción de viviendas.

El Ayuntamiento apunta al endeudamiento

El gobierno municipal advierte, no obstante, de que el elevado coste de las promociones limita el margen de maniobra. Según explicó el secretario durante el pleno, incluso destinando el 50% de los remanentes de tesorería, en cinco años no sería posible finalizar una de las promociones previstas. El Ayuntamiento también pide tener en cuenta el cumplimiento de las reglas fiscales, ya que "un importe de este volumen podría hacer incumplir desde los primeros años la estabilidad presupuestaria y condicionaría el resto del plan".

La alcaldesa, Onalia Bueno, recalcó además que, a la hora de buscar subvenciones de otras administraciones, debe tenerse en cuenta que estas también soportan "sus cargas". Como ejemplo, citó el incremento de la aportación que ha tenido que realizar el Cabildo de Gran Canaria para sacar adelante el estadio. "Me aportan lo que pueden, porque sus cuentas también están condicionadas", señaló la alcaldesa.

Bueno se refirió también a los recursos disponibles para vivienda en Canarias y aseguró que al Archipiélago le corresponden 47 millones de euros anuales en el marco del Plan Estatal de Vivienda. "¿Qué hace Canarias con 47 millones de euros al año de fondos del Estado?", planteó la alcaldesa. En este contexto, insistió en que la opción hacia la que se encamina el Ayuntamiento para sacar adelante las promociones es el endeudamiento.

Traslado de la estación de bombeo

Durante el pleno también se avanzó en el traslado de la estación de bombeo de aguas residuales de Playa de Mogán a una parcela situada en la Avenida de las Artes. La Corporación aprobó por unanimidad remitir la propuesta a evaluación ambiental. El punto contó con el apoyo tanto del PSOE como de Nueva Canarias, aunque ambos grupos condicionaron su respaldo a que se aclare la titularidad del terreno donde se ubicará la nueva estación.

El portavoz de Nueva Canarias, Juan Manuel Gabella, aseguró que la alcaldesa había mantenido negociaciones con la propiedad para elaborar un nuevo convenio y recordó que, en 2012, el entonces alcalde Francisco González llegó a afirmar que el Ayuntamiento no era titular de los terrenos. Bueno respondió que el asunto quedó resuelto mediante una permuta de parcelas, con la que se puso fin a un conflicto que se remontaba a los años 80.

La Corporación aprobó además la Ordenanza Provisional Municipal para incorporar el uso de espacio libre en las parcelas 20 y 21 del Plan Parcial de Playa del Cura. También salió adelante por unanimidad la aprobación definitiva de la Ordenanza Provisional Municipal para la ordenación de la parcela municipal número 102 de El Horno.

Además, el Pleno debatió la moción presentada por Nueva Canarias, que cuestionó el funcionamiento del nuevo modelo de gestión de los servicios deportivos. La propuesta de Gabella incluyó el impulso de los mecanismos adecuados de sustitución para que las clases no dejen de impartirse y la revisión de aquellas decisiones organizativas y de personal que puedan estar debilitando el funcionamiento y el control municipal de Deportes. La propuesta contó con los votos a favor del Partido Socialista, pero en contra por parte del grupo de Gobierno, por lo que no salió adelante.