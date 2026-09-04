Gran Canaria Moda Cálida llevará el talento de cuatro firmas de la isla a OMODA Madrid es Moda

La moda de autor hecha en Gran Canaria volverá a tener presencia en uno de los principales escaparates nacionales. Gran Canaria Moda Cálida participará el próximo 10 de septiembre en OMODA Madrid es Moda, una iniciativa impulsada por la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) que se celebra en el marco de la programación de la moda en la capital y que reunirá a diseñadores, compradores, medios especializados y profesionales del sector.

La plataforma pública del Cabildo de Gran Canaria, destinada a impulsar la industria textil de la isla, acudirá a esta edición con las propuestas de Aurelia Gil, Ogadenia Couture, Pedro Palmas y Gonzales, cuatro firmas que mostrarán sus colecciones a través de eventos independientes diseñados para poner en valor la identidad y el universo creativo de cada diseñador.

Cuatro firmas con sello grancanario

La representación grancanaria estará encabezada por las colecciones nupciales de Aurelia Gil, Ogadenia Couture y Pedro Palmas, mientras que Gonzales presentará su nueva propuesta de lencería. La iniciativa busca reforzar la visibilidad de las marcas canarias entre medios de comunicación, prensa especializada, compradores, prescriptores e 'influencers', favoreciendo su proyección más allá del Archipiélago.

Cada firma contará con un espacio propio para presentar su trabajo. Aurelia Gil mostrará CERO, una colección que reivindica el oficio de la costura desde una visión contemporánea de la moda nupcial; Gonzales llevará MRRÍA, inspirada en la novela Mararía, de Rafael Arozarena; Ogadenia Couture exhibirá Mi Musa, desarrollada junto al artista Emilio Almoguera; y Pedro Palmas presentará SILENCIO, una propuesta inspirada en la arquitectura madrileña trasladada al lenguaje de la moda mediante siluetas escultóricas y materiales de diferentes texturas.

Impulso a la internacionalización

Con esta acción, Gran Canaria Moda Cálida continúa su estrategia para fortalecer la industria de la moda en la isla y facilitar el acceso de sus empresas a nuevos mercados. El programa, impulsado por la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, combina acciones de promoción, formación, comercialización e internacionalización con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

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La participación en OMODA Madrid es Moda refuerza, además, la colaboración que Gran Canaria Moda Cálida mantiene desde 2017 con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), una alianza orientada a conectar a las firmas de la isla con el ecosistema de la moda de autor española y ampliar sus oportunidades de crecimiento profesional y comercial.