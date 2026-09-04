Gran Canaria y Tenerife en alerta por incendios forestales: llegan noches tropicales y hasta 37 grados

Canarias afronta desde este sábado un episodio de calor intenso que ha obligado al Gobierno autonómico a activar la alerta por riesgo de incendios forestales en Gran Canaria y Tenerife. La combinación de temperaturas elevadas, humedad muy baja y viento aumentará el riesgo de propagación del fuego en varias zonas del Archipiélago, con valores que pueden alcanzar los 37 grados en algunos puntos.

La Dirección General de Emergencias activará la alerta a partir de las 10.00 horas del sábado 5 de septiembre en Gran Canaria y Tenerife, mientras que en La Palma, La Gomera y El Hierro se mantiene la situación de prealerta por riesgo de incendios forestales.

La decisión se adopta tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, dentro de la aplicación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de Canarias (INFOCA).

Gran Canaria afronta máximas de 37 grados y noches tropicales

El episodio cálido afectará especialmente a las cumbres y medianías, además de las vertientes sur, este y oeste de Gran Canaria.

En estas zonas, las temperaturas máximas podrán alcanzar los 35 grados, con valores que podrían llegar puntualmente a los 37 grados.

Además, las noches serán especialmente cálidas, con temperaturas mínimas que se mantendrán entre los 24 y 26 grados en las zonas más afectadas. Incluso no se descartan aumentos puntuales durante la madrugada que podrían acercarse a los 30 grados.

A estas condiciones se suma una humedad relativa que podría situarse por debajo del 30% en zonas de cumbre y medianías, un factor que incrementa la disponibilidad de la vegetación como combustible ante un posible incendio.

Tenerife activa medidas preventivas por calor, viento y baja humedad

En Tenerife, la situación afectará especialmente a las cumbres y medianías orientadas al sur y oeste, además de la vertiente sur del área metropolitana y las medianías y costas del valle de Güímar.

En estas zonas se esperan temperaturas máximas superiores a los 33 grados, junto a condiciones de baja humedad y viento que pueden favorecer una rápida propagación del fuego en caso de producirse un incendio.

El Gobierno de Canarias mantiene la vigilancia sobre la evolución meteorológica y recuerda la importancia de extremar las precauciones durante este episodio.

El viento y la sequedad aumentan el peligro de propagación

Además del calor, otro de los factores que preocupa es la combinación con el viento.

En Gran Canaria se esperan intervalos fuertes del alisio en las vertientes sureste y nordeste, con posibilidad de rachas localmente muy fuertes.

Estas condiciones pueden favorecer que un incendio avance con mayor rapidez y dificultar las labores de extinción.

Asimismo, no se descarta la posibilidad de actividad convectiva acompañada de descargas eléctricas, que podrían afectar a zonas forestales durante la primera mitad del sábado.

Precaución durante las celebraciones de El Pino

La llegada de este episodio coincide además con la proximidad de las celebraciones de El Pino en Gran Canaria, por lo que Emergencias recomienda planificar los desplazamientos y las peregrinaciones teniendo en cuenta las altas temperaturas.

Se aconseja evitar las horas centrales del día, mantener una correcta hidratación y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Recomendaciones para evitar incendios en Canarias

La Dirección General de Emergencias recuerda que, ante una situación de riesgo, es fundamental evitar cualquier acción que pueda provocar un incendio.

Entre las recomendaciones se encuentra no arrojar colillas, fósforos o residuos en zonas de vegetación, así como evitar el uso de petardos, voladores o cualquier elemento que pueda generar fuego en áreas forestales o próximas a ellas.

También se aconseja mantener limpias las parcelas y los alrededores de las viviendas situadas cerca de zonas de monte, retirando vegetación seca y residuos que puedan favorecer la propagación de las llamas.

Ante la presencia de humo o fuego, Emergencias pide avisar inmediatamente al 112 e indicar la ubicación desde la que se observa el incidente para facilitar la intervención de los equipos de emergencia.