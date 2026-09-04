Guía tendrá una nueva cita musical con entrada gratis y un cartel pensado para los jóvenes

Guía celebrará el viernes 25 de septiembre la primera edición de Unifest 2026, una jornada de música y encuentro dirigida especialmente al público joven que tendrá como escenario la Plaza Grande. La programación comenará comenzará a las 17.00 y será de entrada gratuita. El cartel reunirá a Q Chimba, Kilian Viera y Furia Joven, además de DJ la Cruz Brian, DJ Aythami Campos y DJ Estro, que se alternarán sobre el escenario durante la tarde y la noche.

Una cita vinculada a la universidad

La iniciativa forma parte de la estrategia del Ayuntamiento para reforzar la relación de Santa María de Guía con la comunidad universitaria y ampliar la oferta de ocio y actividades dirigidas a los jóvenes. En la organización colabora la Universidad Fernando Pessoa Canarias, con sede en el municipio.

El alcalde, Alfredo Gonçalves, señaló que la presencia de una universidad supone una oportunidad para incorporar a sus estudiantes a la vida cotidiana de la ciudad. "Tener una universidad en nuestro municipio no puede significar únicamentedisponer de un lugar donde estudiar; queremos que la comunidad universitaria forme parte de Guía, que participe de nuestra vida social, cultural y comercial", afirmó.

Según Gonçalves, Unifest pretende precisamente trasladar parte de esa actividad universitaria al centro urbano y crear un espacio compartido entre estudiantes, jóvenes del municipio y vecinos. «Unifest nace precisamente con ese espíritu, sacar la vida universitaria a la calle, encontrarnos en el corazón de la ciudad y crear espacios donde estudiantes, jóvenes del municipio y vecinos puedan compartir y disfrutar juntos», explicó.

Movimiento económico

La elección de la Plaza Grande busca también permite concentrar la actividad juvenil en el casco histórico, generando un movimiento en las calles, comercios y establecimientos de la zona.

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El Ayuntamiento plantea esta nueva cita como una de las acciones con las que pretende consolidar a Guía como ciudad universitaria, aprovechando la presencia de la Universidad Fernando Pessoa Canarias para generar nuevas actividades educativas, culturales, sociales y de ocio en el municipio.