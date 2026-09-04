El motor se une en La Aldea para ayudar a niños y familias con enfermedades raras y cáncer

La Aldea acogerá este sábado una exhibición benéfica del mundo del automóvil con un marcado carácter solidario en la que está prevista la participación de aproximadamente 100 coches. El evento, que permanecerá en horario de 15.00 a 19.00 horas, está organizado de manera conjunta por los clubes automovilísticos Blanco Perla, Canary Auto y Home Garage Canarias, junto a la Asociación Kilómetros x Sonrisas, y cuenta con la colaboración directa del Ayuntamiento.

La iniciativa, que se celebrará en la Avenida San Nicolás, pretende ser un punto de encuentro para los amantes del motor en el archipiélago. En esta segunda edición los fondos y recursos impulsados por el evento irán destinados íntegramente a la asociación Kilómetros x Sonrisas, entidad volcada en el apoyo continuo a niños y familias que se enfrentan a enfermedades raras y al cáncer.

Sonrisas

“Acoger por segundo año consecutivo esta cita solidaria supone un orgullo para La Aldea de San Nicolás. Desde nuestro municipio mantenemos un compromiso firme con las iniciativas que suman, unen a la comunidad y respaldan causas tan nobles”, destacó el alcalde, Pedro Suárez, señalando que “sumar esfuerzos con colectivos y clubes del motor en beneficio de los niños y familias que luchan contra enfermedades raras y el cáncer es el reflejo de la solidaridad que define a nuestra gente”.

Por su parte, la concejala de Festejos, Leandra Delgado, manifestó que “es de agradecer la implicación y el esfuerzo colectivo de los clubes automovilísticos y la asociación Kilómetros x Sonrisas, así como la generosidad de cada comercio colaborador. Por ello, invito a residentes y visitantes a acercarse este sábado a la Avenida San Nicolás para disfrutar de esta magnífica exhibición y aportar su granito de arena a esta causa tan necesaria”.

Dinamización y empatía

Desde el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás defiende su apuesta por la celebración de este evento en el municipio al considerar que este tipo de actividades no solo dinamizan la vida local, sino que fortalecen la empatía, el respaldo a las entidades sociales y la participación activa de la ciudadanía

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Asimismo desde el Consistorio expresamos nuestro más sincero agradecimiento a los comerciantes e iniciativas locales por su desinteresada contribución en la donación de productos y servicios para el sorteo solidario que se desarrollará durante la jornada.