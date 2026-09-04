Música y diversión en el regreso del Parque de Sintes en Teror: los tardeos del Pino reabren este espacio tras 24 años cerrado

El Ayuntamiento de Teror ha inaugurado este viernes el renovado Parque de Sintes, un espacio emblemático del municipio que vuelve a abrir sus puertas tras permanecer cerrado durante 24 años. El recinto, también conocido por muchos vecinos como Parque Chino, ha sido recuperado con una nueva zona de merenderos, fuente, baños y una amplia área verde en la que destaca la presencia del pino canario. Con motivo de las fiestas en honor a la patrona, el parque se convertirá durante cuatro jornadas en escenario de los novedosos tardeos del Pino, una propuesta que combinará música en directo, ambiente festivo y zonas de ocio con chiringuitos instalados para la ocasión. El primero de estos encuentros se celebra esta misma tarde de viernes, coincidiendo con la reapertura del espacio, y continuará los días 6, 11 y 18 de septiembre.

El parque cerró sus puertas en 2002 debido a la falta de mantenimiento, ya que se trata de un espacio con una gran riqueza vegetal que requiere cuidados constantes. Durante estos 24 años, el Ayuntamiento de Teror planteó diferentes proyectos con el objetivo de recuperar y reabrir este enclave, aunque ninguno llegó a materializarse. Entre las propuestas estuvo incluso la creación de un centro de salud mental en una de las infraestructuras ubicadas en su interior.

Elena Montesdeoca

Ahora, el Consistorio ha destinado una inversión inicial de 20.000 euros para comenzar la rehabilitación del parque, con actuaciones como la instalación de un nuevo vallado y la renovación del mobiliario de la zona de merenderos. No obstante, la reapertura actual corresponde únicamente a una parte del recinto, concretamente al área más próxima a la plaza de Sintes.

Otra parte por abrir

Ahora, la intención del Ayuntamiento de Teror es continuar con la recuperación del espacio en los próximos meses, conectando la zona ya habilitada con el área próxima al barranco de Teror. En esta parte del parque existen varios senderos que permitirían enlazar estos caminos con el propio recinto, facilitando así nuevos accesos y ampliando las posibilidades de uso del espacio. De esta forma, la zona rehabilitada y reabierta al público supone aproximadamente el 80% de la superficie total del parque, mientras que el Consistorio prevé seguir trabajando para completar la recuperación del conjunto.

Zona de los tardeos del Pino / José Pérez Curbelo

Desde el Ayuntamiento recuerdan que en este parque no está permitida la celebración de cumpleaños ni de cualquier otro evento que pueda suponer un riesgo para las instalaciones o alterar el entorno. El objetivo es que este espacio siga destinado al disfrute de la vegetación, el paisaje y la tranquilidad en pleno corazón del municipio. Para la realización de celebraciones y encuentros de este tipo, el Consistorio señala que existe una zona habilitada específicamente para ello en Los Granadillos.

El alcalde del municipio, José Agustín Arencibia, destacó durante el acto de reapertura que el parque permanecerá abierto todos los días en horario de 09.00 a 18.00 horas. Además, no descartó que en el futuro puedan celebrarse nuevas actividades similares a los tardeos programados durante las fiestas del Pino. No obstante, señaló que la continuidad de este tipo de iniciativas dependerá de la acogida y la aceptación que tengan entre los vecinos del municipio y los visitantes que se acerquen a disfrutar del espacio.