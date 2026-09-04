La nueva cara de Sonneland toma forma: más de 2 kilómetros de bordillos y 3.500 metros de aceras renovadas en San Bartolomé de Tirajana

El barrio de Sonneland estrenará nuevas aceras tras una actuación de renovación integral que llevará a cabo el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La primera fase del proyecto comenzará este mes y cuenta con una inversión de 655.620 euros, un plazo de ejecución previsto de seis meses y permitirá actuar sobre aproximadamente 3.500 metros cuadrados de superficie peatonal, además de instalar 2.182 metros lineales de nuevos bordillos.

La actuación, que tiene prevista su fecha de inicio en septiembre, se desarrollará en distintos puntos del núcleo y busca renovar los pavimentos existentes, mejorar la accesibilidad y actualizar la imagen urbana de una de las zonas residenciales del entorno de Maspalomas.

El proyecto se presentó en la tarde de este viernes a los vecinos por el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez Sánchez, durante un encuentro en el que se explicaron las obras previstas y la planificación de los trabajos. La reunión tuvo lugar en el Hotel Mirador Maspalomas by Dunas.

Renovación completa del espacio peatonal

Los trabajos contemplan la demolición de los bordillos y pavimentos actuales, así como la retirada de las luminarias existentes y de las marcas viales afectadas por la intervención. Posteriormente se ejecutará la nueva urbanización con pavimento renovado, nuevos bordillos y bolardos, iluminación y señalización vial.

Los trabajos contemplan la demolición de los bordillos y de los pavimentos actuales

El proyecto divide la actuación en diferentes ámbitos dentro de Sonneland y recoge la transformación de varios recorridos peatonales. Entre las zonas reflejadas en la documentación se encuentran tramos de las calles Doctor Agustín Millares Carlo, Isaac Peral, Juan Bosch Millares, Vicente Blasco Ibáñez y Thomas Edison.

La propuesta incorpora un nuevo pavimento en tonos grises, con un acabado similar al modelo Terana Light de Breinco o equivalente, elegido para dar continuidad estética al conjunto. Además, se prevé la instalación de nuevas luminarias con un diseño más actual, similares al modelo Century de Carandini, con fijación lateral o equivalente.

El alcalde Marco Aurelio Pérez presenta el proyecto a los vecinos, este viernes. / LP/DLP

El alcalde trasladó también a los asistentes que esta intervención constituye la primera fase de un proyecto más amplio de renovación de Sonnenland. El Ayuntamiento tiene previsto continuar posteriormente las actuaciones en las calles Teobaldo Power, Einstein, Dr. Juan Bosch Millares, Isaac Peral, Thomas Edison, Vicente Blasco Ibáñez y Tomás Morales, extendiendo progresivamente la mejora de las infraestructuras peatonales al resto de la urbanización.

Una mejora que se suma a las obras realizadas en Sonneland

La renovación de las aceras forma parte de la transformación progresiva del barrio, donde el Ayuntamiento ya ha ejecutado diferentes actuaciones de mejora. Entre ellas figuran la renovación de aceras, escaleras de acceso y una parada de guaguas, además de la canalización del barranco y la creación de una nueva bolsa de aparcamientos.

Otros trabajos que se han llevado a cabo son la renovación de aceras, escaleras de acceso y una parada de guagua

También se han realizado trabajos de modernización del alumbrado público con la sustitución de luminarias de vapor por tecnología LED, el asfaltado de la calle Doctor Agustín Millares Carló y la recuperación y embellecimiento de una de las rotondas del entorno.

El Ayuntamiento anunció estas mejoras, además, una semana después de afirmar que iba a destinar 2,09 millones de euros para rehabilitar el Campo Internacional de Maspalomas. Estos trabajos incluyen la renovación del espacio con la colocación de nuevas luminarias, pavimento y vegetación.