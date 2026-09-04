Teror
El Pino de Teror estrena su sello nacional con una carreta del Cabildo cargada con 1.340 kilos de Gran Canaria
La romería-ofrenda de Teror celebra su 74ª edición tras ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional con una ofrenda que reunirá frutas, verduras, productos tradicionales y una importante aportación solidaria para entidades sociales de la isla
La romería-ofrenda del Pino estrenará este año su declaración como Fiesta de Interés Turístico Nacional con una carreta del Cabildo de Gran Canaria cargada con 1.340 kilos de productos de la isla que, tras la celebración, serán destinados a familias y colectivos vulnerables. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, presentó este viernes la carreta institucional Cantando se hace camino, que llevará a Teror papas, plátanos, frutas, verduras, quesos, vino, miel, gofio y otros productos de Gran Canaria durante la 74ª edición de la romería.
La carroza, que desfilará en segundo lugar tras la del municipio anfitrión, volverá a unir tradición y solidaridad en una cita que el pasado año permitió reunir 30.000 kilos de alimentos para entidades sociales.
La carreta institucional, un carro de labor de finales del siglo XIX diseñado por Fernando Benítez, lucirá una cuidada composición con productos agrícolas, elementos tradicionales y 280 unidades florales entre ruscus, helechos, azpiristra y bastón del emperador, creando una estampa que busca recuperar el espíritu de las primeras ofrendas celebradas en los años 50 del pasado siglo, impulsadas por el cronista Néstor Álamo.
Desgloce de kilos
Entre los productos seleccionados destacan 480 kilos de papas, 280 kilos de plátanos, 20 kilos de papayos y una amplia representación de la producción agrícola de Gran Canaria con manzanas reinetas, mangas, melones, sandías, peras, naranjas, piña tropical, zanahorias, pimientos, aguacates, cebollas, berenjenas, calabacines, calabazas, puerros y coliflor.
La ofrenda se completará con productos de elaboración tradicional como vino, quesos, aceite, turrones, miel y gofio, que también formarán parte de una entrega solidaria destinada posteriormente a distintos centros benéficos, ONG y colectivos sociales de la isla.
La comitiva del Cabildo estará acompañada por la Parranda El Lebrillo y el cuerpo de baile El Álamo, que pondrán la nota musical al recorrido con la interpretación de ‘Santo Domingo de Gran Canaria’ a su llegada a la Basílica del Pino.
Además, la institución insular inauguró este viernes el tradicional escaparate dedicado a las fiestas patronales del Pino en su sede de la calle Bravo Murillo. La muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de septiembre, rinde homenaje este año a las mujeres loceras de Gran Canaria.
La exposición, impulsada por la Consejería de Cultura a través de la Fundación Nanino Díaz Cutillas y realizada por el etnógrafo Jorge Guzmán Villegas, reúne catorce trajes que recorren la evolución de la vestimenta tradicional de la isla desde el siglo XVII hasta principios del XX.
La propuesta incorpora reproducciones de fotografías históricas vinculadas al oficio de las loceras, procedentes del archivo de la FEDAC, y pretende poner en valor una tradición artesanal transmitida durante generaciones y estrechamente ligada a la identidad cultural de Gran Canaria.
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