El 'Pino largo' de Teror: oportunidad económica y laboral para empresarios y desempleados, al duplicar los ingresos

Teror comienza a ser un hervidero de devotos del Pino. Pero también es un vaivén de repartidores, en un ir y venir a las tiendas, los bares y otros establecimientos cargados de mercancías. Las fiestas generan un manantial de ingresos económicos para los empresarios de la villa, que ven duplicado en estos días los ingresos en la caja registradora con la llegada de decenas de miles de peregrinos, sobre todo este año, que está considerado como el denominado 'el Pino largo', por las fechas de la semana en las que caen los días principales. El impacto económico va más allá, ya que también es una oportunidad laboral para muchas personas sin empleo que encuentran una oportunidad durante más de un mes, gracias a un extenso programa de actos y celebraciones multitudinarias, como es el caso de la joven pastelera Reva Sánchez.

Estamos en las horas previas para los días principales de las fiestas en honor a la patrona de los grancanarios y las calles reflejan un trajín de distribuidores de todo tipo de productos, corriendo con sus carretillas desde sus furgones de una calle para otra, cargados de refrescos, bebidas, agua y todo tipo de productos y materia prima, directos hacia los almacenes de los bares y todo tipo de establecimientos comerciales. Es el momento de llenar las despensas y neveras, para poder responder a la elevada demanda que se espera.

Más de un mes de batalla

El presidente de la Asociación de Empresarios de Teror (Aseteror), Abián Benítez, asegura que la actividad económica se duplica en términos generales en los negocios del municipio durante el Pino. Además, resalta que el programa de actos se alarga cada año más, por lo que se prolonga también el periodo de llegada de los visitantes, que ya supera el mes desde los primeros eventos hasta la conclusión.

Reva Sánchez, a la izquierda, junto a su compañera María Saavedra. / José Carlos Guerra

El empresario, que regente la pastelería Benítez, destaca también un factor a tener en cuenta, que es la fecha en la que cae el día de la romería y el día grande. En esta edición habla de lo que denominada 'el Pino largo'', ya que coincide en la primera parte de la semana, con lo cual los peregrinos siguen subiendo a la localidad el resto de la semana que viene. "La gente se reparte más", destaca el representante de los empresarios de Teror, como un factor más atractivo, que evita los agobios de otras ediciones con la presencia de muchos clientes en poco espacio de tiempo. A esto se suma que ellos pueden ser más previsores a la hora de disponer de los productos de venta, según vaya evolucionando la demanda.

Las barras en el exterior ayudan

Aseteror destaca también que las fiestas reparten mucha actividad, gracias a que el Ayuntamiento de la villa permite que los pequeños establecimientos puedan sacar sus barras de los locales de cara al exterior, mejorando las ventas y evitando la masificación dentro de las tiendas y bares y beneficiando también las calles trasversales al casco histórico.

El impacto es tal que hasta los propios repartidores 'rompen' su ruta tradicional para darse una escapada a Teror dentro de sus rutas tradicionales por la geografía grancanaria para tener bien abastecidos a sus clientes, en unas jornadas tan importantes para el mundo de los negocios.

Abián Benítez apunta que las Fiestas del Pino suponen la mejor época del año en general para los empresarios de Teror, frente a otros periodos que son muy atractivos de forma tradicional en otras localidades, sobre todo cuando se habla de las ventas del periodo navideño.

Dos trabajadores reparten neveras entre los bares y restaurantes. / José Carlos Guerra

El impacto económico lleva aparejado que las empresas refuercen sus plantillas en estos días, lo que supone también un revulsivo para el empleo, aunque pueda ser temporal y eventual. Sobre todo, entre la población local y de los municipios limítrofes.

Una oportunidad para Reva

Este es el caso de Reva Sánchez, que ha encontrado su primera experiencia laboral precisamente ahora, gracias al Pino. La joven de 21 años estudió en el centro de formación profesional de Guía en la rama de pastelería, repostería y panadería e hizo prácticas en Benítez. Y hace unas semanas firmó el primer contrato para echar una mano a la reconocida pastelería, que en estos días se ve 'desbordada' con tantos clientes. Ahí comparte su experiencia con otras más veteranas en el negocio, como es el caso de María Saavedra, que lleva cinco años en el trabajo y despachando dulces en este establecimiento con una gran tradición en Teror, donde lleva desde los años 40 y por la que han pasado varias generaciones de la familia.

Entrada de mercancía en un local, este jueves en Teror. / José Carlos Guerra

La tarea de Reva es echar una mano en la preparación de los productos pasteleros desde primera hora de la mañana, aunque reconoce que lo que más le gusta es la elaboración de truchas, que prepara con batata.

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El día 7 de septiembre es el día grande de los negocios de Teror, con la afluencia de peregrinos. Si bien, Abián Benítez señala que el movimiento de peregrinos se mantiene todo el tiempo en el que la imagen de la patrona permanece a los pies del templo.