El Pino, vigilado por cielo y tierra: 250 agentes de la Guardia Civil, perros, un helicóptero y drones para garantizar la seguridad de 250.000 personas en Teror

La cuenta atrás para la romería-ofrenda del Pino y el gran día de la patrona de Gran Canaria entra en su recta final. Teror ya tiene listo el dispositivo de seguridad que acompañará a una de las citas más multitudinarias del calendario canario, que prevé reunir a alrededor de 250.000 personas durante las jornadas grandes de la celebración. Para ello, la Guardia Civil desplegará 250 agentes, un helicóptero, cuatro drones y dos perros especializados en la detección de explosivos para garantizar el desarrollo de los actos con las máximas garantías.

El dispositivo estará coordinado por el sargento primero Pedro Rodado Lozano, responsable del puesto de la Guardia Civil de Teror, y contará con presencia permanente en los puntos estratégicos del municipio, además de un retén preparado para intervenir en caso necesario. Como viene siendo habitual en esta celebración estarán representados prácticamente todos los servicios del cuerpo, con la única excepción del servicio marítimo.

Según explica el propio sargento Rodado, se trata de uno de los despliegues de seguridad más importantes que se activan en Gran Canaria para un evento de estas características, un operativo que será posible gracias al trabajo conjunto entre distintos cuerpos y servicios de emergencia. Para ello, la Guardia Civil pondrá sobre el terreno unidades especializadas de tráfico y seguridad ciudadana, entre ellas la Unidad de Seguridad Ciudadana e Intervención (Usecic) de Las Palmas de Gran Canaria y, como principal novedad de esta edición, efectivos de la Usecic de Lanzarote.

Servicio Cinológico y Tedax

El dispositivo se completará con la presencia del Servicio Cinológico, el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (Tedax), helicópteros para vigilancia aérea, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), unidades de fiscalización e intervención de armas, el Grupo de Reserva y Seguridad número 8 desplazado desde Tenerife y el equipo Pegasus.

Recreación del dispositivo de seguridad, en una foto de archivo. / Andrés Cruz

El dispositivo de seguridad se activará antes de las dos grandes jornadas de celebración, con especial atención a la inspección de explosivos en el interior de la Basílica del Pino y sus alrededores, considerados puntos clave dentro del operativo.

"La principal novedad este año es la presencia de la Usesic de Lanzarote"

“Este trabajo lo desarrollarán dos perros especializados exclusivamente en la detección de artefactos explosivos, junto al grupo Tedax”, explica el sargento Rodado. En caso de que los animales detecten algún elemento sospechoso durante esta primera fase de inspección, será el equipo especializado en desactivación de explosivos el encargado de intervenir.

Aumento de agentes

A pesar de que la pasada edición fue una de las romerías del Pino más multitudinarias de los últimos años, con más de 300.000 peregrinos llegando hasta Teror por diferentes medios, el dispositivo de seguridad de este año será todavía más amplio. La Guardia Civil contará con alrededor de 30 agentes más que en 2025. "La principal novedad este año es la presencia de la Usesic de Lanzarote", asegura el encargado del operativo.

No obstante, al elevado número de agentes de la Guardia Civil que van a custidar las fiestas, aún hay que añadirle otros profesionales que se sumarán. Además del despliegue de la Guardia Civil, el operativo estará reforzado por bomberos, servicios de emergencias sanitarias, Policía Canaria, Policía Local —con apoyo de agentes de otros municipios— y Policía Nacional, que trabajarán de forma coordinada para que el Pino sea, como de costumbre, una fiesta segura.