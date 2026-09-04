Poema del Mar recibe al Balonmano Gáldar Gran Canaria y refuerza su compromiso con el deporte canario

La primera plantilla y el cuerpo técnico del Balonmano Gáldar Gran Canaria visitaron esta semana Poema del Mar para conocer de primera mano el proyecto de conservación, educación ambiental y divulgación científica que desarrolla el acuario.

El encuentro refuerza la alianza iniciada esta temporada entre ambas entidades y consolida la apuesta del Grupo Loro Parque por el deporte canario y por iniciativas con impacto social en la isla.

Durante el recorrido estuvo presente Christoph Kiessling, vicepresidente del Grupo Loro Parque, quien departió con los jugadores, el cuerpo técnico y la directiva del Balonmano Gáldar Gran Canaria y compartió con ellos una jornada que permitió estrechar los vínculos entre ambas entidades.

El director de Biología de Poema del Mar, Ángel Curros, y el equipo de educadoras del acuario guiaron posteriormente a la expedición galdense por las diferentes áreas de las instalaciones, ofreciendo explicaciones sobre la biodiversidad que alberga el centro y sobre la labor de conservación, investigación, bienestar animal y educación ambiental que desarrolla Poema del Mar.

La jornada permitió trasladar el patrocinio más allá de la presencia de marca y convertirlo en una experiencia compartida en torno a valores comunes como el trabajo en equipo, la constancia, la responsabilidad y el respeto por el entorno.

El vicepresidente del Grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, destacó que “nos enorgullece enormemente estar presentes en la equipación del Balonmano Gáldar Gran Canaria. Nos hace especial ilusión poder acompañarles en sus desplazamientos a la Península y en todas las competiciones de esta temporada. Es el primer equipo de balonmano al que patrocinamos y nos alegra que sus jugadores y su cuerpo técnico hayan podido conocer Poema del Mar de primera mano”.

“Para el Grupo Loro Parque, el apoyo al deporte, a la cultura, al tiempo libre y a nuestra gente de Gáldar es fundamental. Les deseamos el mayor de los éxitos”, añadió Kiessling.

Por su parte, Aday Sánchez, director deportivo del Balonmano Gáldar Gran Canaria, afirmó que “para nosotros es un honor que Poema del Mar se incorpore como patrocinador del club. Es una marca de enorme relevancia dentro de la oferta de ocio de Canarias y una entidad con una clara implicación social y deportiva. La visita ha sido un auténtico lujo. Ser embajadores de Poema del Mar, tanto desde el primer equipo como desde la cantera, supone una gran responsabilidad que asumimos con orgullo. Este respaldo nos anima a seguir creciendo y a aspirar a cotas cada vez más altas”.

La incorporación de Poema del Mar como patrocinador del Balonmano Gáldar Gran Canaria refuerza la estructura y la visibilidad del club y consolida una colaboración que conecta deporte, sostenibilidad y proyección de Gran Canaria.

La alianza abre, además, nuevas oportunidades para desarrollar acciones conjuntas vinculadas a los hábitos de vida saludables, la educación ambiental y la participación de la cantera.