Teror
El primer redoble del Pino ya ha sonado: Teror prepara su gran celebración con el ensayo del desfile militar como protagonista
Vecinos y visitantes disfrutaron este viernes del paso de las tropas al ritmo de tambores y trompetas antes de la gran cita del 8 de septiembre
Teror ya huele a Día del Pino. La villa mariana fue este viernes el escenario de una de esas estampas que anuncian que la gran cita del 8 de septiembre está a la vuelta de la esquina: el ensayo del tradicional desfile militar que cada año pone disciplina, música y emoción a una jornada marcada en rojo en el calendario de Canarias.
Las calles del municipio se llenaron desde las 10.00 de la mañana del paso firme de los militares, del sonido de tambores y trompetas y de la expectación de quienes se acercaron para ver de cerca los últimos preparativos de un acto que este año llega con un ingrediente especial, pues el Ayuntamiento de Teror ha concedido la Insignia de Oro al Regimiento de Infantería Canarias nº 50, una distinción que añade aún más simbolismo a su participación en las fiestas.
Escuela de Gastadores
El próximo lunes 8 de septiembre, el desfile reunirá al Regimiento de Infantería Ligera Canarias nº 50, la Unidad de Música del Mando de Canarias y la Banda de Guerra nº 1 de la Brigada XV, en un despliegue que volverá a vestir de solemnidad el corazón de Teror. La tradición también tendrá su momento con la presencia de la Escuadra de Gastadores, que este año correrá a cargo de la Armada después de la alternancia habitual entre los ejércitos del Aire y del Mar.
La parada militar será el preludio de uno de los momentos más importantes del Día del Pino: la celebración de la eucaristía en honor a la patrona de la Diócesis de Canarias, presidida por el obispo José Mazuelos, y la posterior procesión de la imagen de la Virgen. En el acto de honores estará presente el representante del rey, papel que este año asumirá el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
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