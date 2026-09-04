El falso viaje a Mali: Rafael Hernández devuelve 6.700 euros al Cabildo de una subvención sin justificar

El presidente de la asociación Oportunidades de Vida, Rafael Hernández, se ha visto obligado a devolver 6.666,67 euros al Cabildo por no haber podido justificar un viaje a Mali que realizó este pastor evangélico en compañía de otros seis miembros de la entidad. La consejera en la oposición del Partido Popular (PP), Pepa Luzardo, que tuvo que recurrir al Tribunal de Cuentas de Madrid para poder llegar al fondo de las irregulares facturas aportadas, se pregunta cuánto dinero puede haberse repartido sin los controles necesarios en la institución insular, después de que hace cuatro años la propia consejería insular de Solidaridad Internacional diera por buenas las justificaciones remitidas por el que fuera también alto dirigente sindical agrario en Canarias, envuelto ahora en distintos problemas judiciales y administrativos por supuestas anomalías en materia laboral y económica.

En nueve días ingresó el dinero

El Cabildo concedió el 10 de marzo de 2021 una subvención nominativa a la Asociación Social Oportunidades de Vida representada por Rafael Hernández para desarrollar un proyecto de Promoción de la Salud Materno Infantil en Bamako VII, y nueve días después se le ingresa el dinero. Tras subsanar algunas deficiencias en la documentación aportada, el 29 de noviembre de 2022 el Servicio de Solidaridad Internacional del Cabildo bajo el mando de Carmelo Ramírez da por justificada la subvención con la documentación presentada.

Pero los papeles no convencen a los populares en la oposición, que llevan el caso a otros órganos y en última instancia a Madrid, que abre diligencias para fiscalizar esta cuentas. El Tribunal de Cuentas requiere nuevamente este año que se aporte la documentación e información vinculada a esa factura con fecha del 31 de diciembre de 2021, expedida por Viajes Pisa Mundo Las Palmas, por importe de 8.000 euros, correspondiente a los gastos de viaje vinculados a la subvención concedida, cuyo porcentaje de aplicación representa el 83,33% del total del dinero, por un importe de 6.666,67 euros. Precisamente, la responsable de la compañía había defendido hasta ahora que la factura emitida era correcta, negando a este periódico tajantemente en 2024 cualquier irregularidad en el viaje de Rafael Hernández y otras seis personas a Mali, entre ellos una directiva y trabajadores de la organización no gubernamental.

Desalojo de Oportunidades de Vida del antiguo colegio público Camilo José Cela, en El Fondillo en junio de este año. / ANDRES CRUZ

El Cabildo se ha visto de esta forma obligado a fiscalizar los gastos y en ese informe se reconoce ahora que "el viaje finalmente realizado no pueden considerarse vinculado a la actividad subvencionada, al no responder a la naturaleza del proyecto aprobado ni haberse ejecutado conforme a las condiciones establecidas en la resolución de concesión".

Entre otras razones, porque se modificó el destino inicialmente previsto y la misión técnica en otro contexto geográfico en el que igualmente desarrolla proyectos de cooperación internacional. De ahí que, cualquier modificación que afectase al destino, contenido o condiciones de ejecución de las actividades previstas en el proyecto, "debía haber sido comunicada previamente al Cabildo", según el informe del expediente de reintegro parcial de la subvención al que fue dirigente de la COAG en Canarias.

El resultado es que el 14 de julio de este año el área de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional remite una resolución en la que insta al reintegro parcial de la subvención concedida a la asociación Oportunidades de Vida y Rafael Hernández termina por ingresar este pasado 29 de julio los 6.666,67 euros que se le requerían en las cuentas del Cabildo.

'Coladero'

La consejera del PP, Pepa Luzardo, ha solicitado ahora una comparecencia del consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo, Carmelo Ramírez, en la Comisión de Presidencia, Cooperación Institucional y Sector Primario de septiembre de 2026 para que aclare los detalle del expediente que se ha podido cerrar gracias a la intervención del Tribunal de Cuentas de Madrid, y que ha permitido el requerimiento al servicio de Solidaridad Internacional para el reintegro parcial de la subvención concedida a Oportunidades de Vida para la ejecución del proyecto.

La portavoz suplente del PP en la institución insular se pregunta cuántas subvenciones similares han podido 'colarse' a la Administración sin detectarse y recuerda que si no hubiera sido por su insistencia no se habría podido recuperar un dinero por una prestación no realizada.