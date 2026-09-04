El restaurante de Gran Canaria que lleva abierto desde 1979: un clásico que apuesta por los sabores canarios

En el sur de Gran Canaria todavía quedan restaurantes que mantienen una cocina ligada a los sabores tradicionales de las islas. Uno de ellos es Acaymo, un restaurante situado en Mogán que lleva más de cuatro décadas apostando por el producto local y ofreciendo elaboraciones que conquistan en cada bocado.

Los creadores de contenido @grancanaria.atugusto con su serie “21 municipios, 21 sabores” y esta vez le tocó al establecimiento ser el protagonista. "Un rincón donde la tradición canaria y el producto local se convierten en platos llenos de sabor", explican.

Elaboraciones con productos canarios

En su visita, comenzaron probando el queso herreño a la plancha con mojo palmero. Uno de los platos que más llamó su atención fueron los montaditos de chorizo de Teror, queso herreño y savia de palma.

En su carta también hay propuestas que combinan el mar y la montaña en un mismo plato, como los champiñones con gambas y jamón serrano. Entre los platos que degustaron destacan el pulpo frito a la canaria con papas arrugadas y mojo, una elaboración que cuenta con uno de los acompañamientos más reconocidos de la gastronomía canaria.

En cuanto a las carnes destacan el solomillo a la provenzal, acompañado de papas panaderas y diferentes salsas para acompañarlo. Además del secreto ibérico, que "siempre que lo vemos lo pedimos", comentan.

Un restaurante abierto desde 1979

La visita se culminó con un surtido de postres caseros que estaba "buenísimo". El restaurante lleva abierto desde 1979 y pese al paso de los años siguen conquistando a sus clientes por mantener la sus elaboraciones y calidad.

Además de la propuesta culinaria, los creadores destacaron el ambiente del establecimiento y las frases canarias presentes en el local.

Una parada gastronómica en Mogán

Acaymo se encuentra en la calle Los Pasitos, 23, en Mogán. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, un reflejo de la satisfacción de los clientes que han visitado el restaurante y han probado algunas de las elaboraciones que incluye su propuesta gastronómica.

Abre de jueves a lunes de 13.00 a 23.00 horas, para ofrecer servicio de almuerzos y cenas a sus clientes. Mientras que martes y miércoles el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.