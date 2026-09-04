La Romería-Ofrenda del Pino 2026, en directo desde Teror / La Provincia

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La Romería-Ofrenda del Pino 2026, en directo desde Teror

Teror celebra este lunes 7 de septiembre, a partir de las 15.30 horas, uno de los actos más multitudinarios de las Fiestas del Pino 2026 con la tradicional Romería-Ofrenda a Nuestra Señora del Pino. Las carretas y agrupaciones folclóricas de los 21 municipios de Gran Canaria, junto a representaciones de las ocho islas, recorrerán el trayecto entre el Castañero Gordo y la Plaza del Pino para rendir homenaje a la patrona de la diócesis de Canarias. La Provincia seguirá en directo el desarrollo de la romería.