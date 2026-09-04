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La Romería del Pino 2026 en directo: horarios, recorrido y todos los detalles

El evento arrancará a las 15.30 horas del 7 de septiembre en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino

73 Romería Ofrenda de Nuestra Señora del Pino

73 Romería Ofrenda de Nuestra Señora del Pino

Elena Montesdeoca

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Aránzazu Fernández

La Romería Ofrenda a Nuestra del Pino en Teror se celebra, como cada año, el 7 de septiembre, víspera del día del Pino. El popular evento arrancará a las 15.30 horas en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino. En esta 74ª edición participarán carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria. También habrá representaciones de las restantes siete islas del archipiélago canario.

Las fiestas en honor a la patrona de Gran Canaria han sido declaradas esta año Fiesta de Interés Turístico Nacional.

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