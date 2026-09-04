En Directo
La Romería del Pino 2026 en directo: horarios, recorrido y todos los detalles
El evento arrancará a las 15.30 horas del 7 de septiembre en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino
La Romería Ofrenda a Nuestra del Pino en Teror se celebra, como cada año, el 7 de septiembre, víspera del día del Pino. El popular evento arrancará a las 15.30 horas en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino. En esta 74ª edición participarán carretas y agrupaciones de los 21 municipios de Gran Canaria. También habrá representaciones de las restantes siete islas del archipiélago canario.
Las fiestas en honor a la patrona de Gran Canaria han sido declaradas esta año Fiesta de Interés Turístico Nacional.
Ancor Torrens
Global prepara 200 guaguas para mover a 65.000 personas durante las fiestas del Pino
La compañía Global activará más de 200 guaguas para trasladar a unas 65.000 personas con motivo de las fiestas del Pino de Teror, una operativa que tendrá su momento de mayor intensidad pasada la medianoche del 7 de septiembre, después de los fuegos artificiales.
La compañía de transporte interurbano del Cabildo ha diseñado un dispositivo que estará operativo desde las 13.00 horas del 7 de septiembre hasta las 24.00 horas del día 8, es decir, una 35 horas. Durante ese periodo, toda la flota y la plantilla de Global estarán implicadas en una operación que se desarrollará en paralelo al mantenimiento de los servicios habituales en el resto de Gran Canaria. La previsión de 65.000 viajeros supone una cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando el dispositivo alcanzó un récord de más de 71.000 personas. Global atribuye esta previsión a que la víspera de la festividad coincide este año con un lunes. Leer más.
Johanna Betancor Galindo
Todo lo que cambia en las Fiestas del Pino 2026: tráfico, guaguas y accesos a Teror
Las Fiestas del Pino 2026 volverán a convertir a Teror en el epicentro de las celebraciones de Gran Canaria. El municipio espera recibir entre 200.000 y 225.000 personas durante los días 7 y 8 de septiembre, coincidiendo con la tradicional Romería-Ofrenda y la festividad de Nuestra Señora del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias.
La elevada afluencia de visitantes obligará a modificar el tráfico, reforzar el transporte público y desplegar dispositivos especiales de seguridad y atención. Si tiene previsto acudir a Teror durante esas jornadas, estas son las principales cuestiones que conviene conocer antes de salir de casa. Leer más.
- Un alemán ahorraba cuatro euros al día para volver a Gran Canaria y, tras 53 años viajando, celebró su último cumpleaños en la Isla
- El refugio de Kira Miró (46 años) en Canarias es un precioso pueblo de Gran Canaria entre volcanes y viñedos: el rincón donde siempre quiere volver
- Una tienda de Gran Canaria pone toda su cerámica a 2 € el kilo durante nueve días: “La gente va a poder llenar el carro por muy poco dinero”
- Condenado el futbolista del Real Madrid Raúl Asencio por conducir ebrio en Gran Canaria
- Una empresa de Chipre quiere buscar puzolanas en 471 hectáreas de San Bartolomé de Tirajana
- El rincón de Gran Canaria escondido entre naturaleza donde comer cocina casera: trato cercano y ambiente acogedor
- Somos el edificio más controlado del sur de Gran Canaria': El administrador de Corona Roja, sobre el precinto por obras ilegales
- Interrogatorios íntimos, aislamiento social y doble vida de sus líderes: el control con la fe de los Testigos de Jehová en Gran Canaria