La Romería del Pino 2026 en directo: horarios, recorrido y todos los detalles

La compañía Global activará más de 200 guaguas para trasladar a unas 65.000 personas con motivo de las fiestas del Pino de Teror, una operativa que tendrá su momento de mayor intensidad pasada la medianoche del 7 de septiembre, después de los fuegos artificiales.

La compañía de transporte interurbano del Cabildo ha diseñado un dispositivo que estará operativo desde las 13.00 horas del 7 de septiembre hasta las 24.00 horas del día 8, es decir, una 35 horas. Durante ese periodo, toda la flota y la plantilla de Global estarán implicadas en una operación que se desarrollará en paralelo al mantenimiento de los servicios habituales en el resto de Gran Canaria. La previsión de 65.000 viajeros supone una cifra inferior a la registrada el año pasado, cuando el dispositivo alcanzó un récord de más de 71.000 personas. Global atribuye esta previsión a que la víspera de la festividad coincide este año con un lunes. Leer más.