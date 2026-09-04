Santa Brígida convierte la cubierta de su almacén municipal en una planta de 130 kW de energía fotovoltaica para autoconsumo compartido

El Ayuntamiento de Santa Brígida, a través de la Concejalía de Vías y Obras que dirige el primer edil José Armengol, culmina la modernización integral del Almacén Municipal ‘Brimate’, situado en la GC-15, zona de Portada Verde, tras una actuación que transforma por completo este importante centro logístico municipal.

El complejo está integrado por una nave de 1.105 metros cuadrados, un taller mecánico de 106 metros cuadrados, una sala de bombas, un aljibe de 48 metros cúbicos y una campa exterior de 15.000 metros cuadrados. Se trata de un espacio esencial para el funcionamiento de los servicios públicos de la Villa, ya que alberga la maquinaria, los vehículos y los materiales necesarios para el mantenimiento del municipio.

El almacén alberga la maquinaria, los vehículos y los materiales necesarios para el mantenimiento del municipio. / LP/DLP

Energía solar y punto de recarga

Uno de los principales pilares de la reforma ha sido la eliminación de la cubierta de amianto (uralita) de la nave. En su lugar se ha instalado una nueva cubierta metálica dotada de aislamiento térmico de lana de roca y una planta fotovoltaica de autoconsumo de 130 kW de potencia, que permitirá generar energía limpia para las instalaciones municipales y reducir el consumo energético procedente de la red.

La capacidad de generación de la planta supera ampliamente las necesidades de la propia nave, cuyo consumo se sitúa aproximadamente entre 10 y 15 kW. El excedente se destinará a al alumbrado público y a edificios situados en un radio de hasta dos kilómetros, como el Mercado, el IES Sataute y el propio Ayuntamiento. Esta generación compartida contribuirá además a disminuir la huella de carbono del municipio.

La modernización incorpora también un punto de recarga para vehículos eléctricos con dos tomas, adaptando las instalaciones a la progresiva electrificación de la flota municipal.

La reforma incluye la instalación de una cubierta metálica con aislamiento térmico y una planta fotovoltaica / LP/DLP

La intervención, con una inversión de 1,1 millones de euros, ha permitido renovar y modernizar la infraestructura, desde las redes de fontanería, tensión, climatización y extracción hasta las soleras, el vallado y las estanterías de carga pesada. La actuación se ha extendido también al entorno de la nave, con la ordenación de los espacios, la adecuación de las zonas destinadas al acopio de materiales, la reorganización del aparcamiento y otras actuaciones complementarias destinadas a mejorar la funcionalidad y seguridad del conjunto.

Asimismo, se ha llevado a cabo el desmontaje, desgasificación y extracción de los tanques soterrados de combustible que se encontraban en desuso, eliminando estas antiguas instalaciones y adecuando el recinto a las nuevas necesidades operativas.

La actuación ha sido ejecutada por Construplan, Construcciones y Planificación S.L.U., y se enmarca en el Programa Insular de Desarrollo Socioeconómico de Gran Canaria, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Brígida.