¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? El Pino vibra con Nena Daconte y en Mogán rebosan aguacates y mangos

Gran Canaria da la bienvenida al mes de septiembre por todo lo alto. Por un lado, las fiestas del Pino llenan las calles de Teror y de Arinaga de color, música y reencuentros; y por otro, las ferias de artesanía y los mercados gastronómicos rebosan de sabor diferentes municipios, con aguacates y mangos en el sur y mucho queso en el norte.

Teror

La festividad del Pino encara su fin de semana grande antes de la romería y del día grande de la patrona. Hoy, a las 20.30 horas, la plaza de Sintes acogerá el Pinito Fest con las actuaciones de Bejo, Soge Culebra, Rodrigo Fénix, Elo Minetti y DJ Airam Vega.

Mañana, a las 19.00 horas, se celebrará la eucaristía y, al finalizar, sobre las 20.00 horas, la Virgen del Pino descenderá de su camarín. La jornada continuará en la plaza de Sintes con un tributo a Manuel Carrasco a las 21.00 horas y la actuación de Nena Daconte a las 22.30 horas.

El domingo tendrá lugar el Tardeo del Pino desde las 19.00 horas, seguido del Encuentro Folclórico de Gran Canaria a las 20.30 horas y una verbena a las 23.00 horas.

El lunes llegará uno de los actos más esperados, la romería-ofrenda a la patrona de Gran Canaria. Por la noche, la música llegará a la Plaza de Sintes con la verbena de la víspera, que arrancará a las 20.00 horas con los grupos Parranda Amasijo, Leyenda Joven, D’Music y Línea DJ.

A las 00.00 horas tendrá lugar la exhibición de fuegos artificiales desde los terrenos Yánez Matos, a cargo de la pirotecnia El Pilar.

Además, hoy también abrirá el parque de Sintes, que lleva cerrado desde el año 2002, y en el que durante estas fiestas se celebrarán los Tardeos del Pino, que tendrán lugar los días 4, 6, 11 y 12 de septiembre, en horario de 18.00 a 20.30 horas.

La Aldea

El municipio de La Aldea de San Nicolás también celebra sus fiestas. Mañana, durante la mañana, la zona comercial abierta será escenario del Mercado Agrícola y de Artesanía, con animación y espectáculos de magia.

Por la tarde, a las 15.00 horas, la Avenida de San Nicolás se transformará en una exposición de coches. La jornada finalizará con el concierto anual de fiestas a las 20.30 horas y una verbena popular a las 23.30 horas.

Mogán

Este domingo Mogán se llenará de sabor local con la celebración de la IX Feria del Mango y el Aguacate, una cita que reunirá a agricultores, productores y visitantes en torno a los productos del sector primario del municipio.

La feria se desarrollará de 08.30 a 17.00 horas y contará con una amplia muestra de fruta tropical, con unos 4.500 kilos de aguacates y 5.000 kilos de mango, además de otras producciones como piña tropical, maracuyá y pitaya.

La jornada combinará la oferta agrícola con una programación de actividades y actuaciones musicales, que contará con la participación de Mariachi Peleón, Banda Mejor, Parranda El Mejunje y Son Cubano, completando una jornada dedicada al producto local, la gastronomía y la cultura de Mogán.

Agüimes

El municipio de Agüimes continúa este fin de semana con la programación de las fiestas del Pino. La jornada de hoy contará con el evento Mareas Vivas, que se desarrollará de 16.00 a 20.00 horas y que incluirá campeonatos de calistenia, exhibiciones de skate, talleres de pintura y atracciones para los asistentes.

La programación continuará por la noche, a las 22.30 horas, con la Noche de Salsa en Arinaga, que contará con las actuaciones de Los Troveros y Son de Caney.

Mañana sábado, la música tradicional será la protagonista con el Festival Nacional Folclórico de Agüimes, que dará comienzo a las 20.30 horas. Tras el festival, la celebración continuará con una verbena amenizada por DJ Ulises Acosta y Los Aseres.

El domingo, las actividades pondrán el broche cultural al fin de semana con la representación de la obra teatral Mary Poppins, prevista para las 19.00 horas en la plaza de Arinaga.

Además, en el Museo de Historia de Agüimes se podrá disfrutar de la exposición fotográfica (Con) Macro, que invita a descubrir la belleza de lo diminuto.

Valsequillo

Valsequillo alza su carpa para recibir hasta el 10 de septiembre a distintos artistas del panorama del payaso nacional e internacional en el marco de la 20ª edición del Festival Internacional de Payasos de Valsequillo 3 Días de Farándula.

Arucas

El espacio cultural La Mutua acoge desde el 4 hasta el 25 de septiembre, de 10.00 a 14.00 horas, una exposición de cartografías líquidas.

Gáldar

El Mercado Agrícola de Gáldar regresa mañana a la Plaza de Santiago de 9.00 a 13.30 horas. El regreso de la actividad contará además con novedades para el público, entre ellas el sorteo de cestas de productos de la tierra entre los compradores, como una forma de agradecer su apoyo al mercado y contribuir a la promoción de las producciones locales.

Además, Sardina celebra sus fiestas. Hoy, a las 17.00 horas, será la apertura de la Zona Market y Street Nomads. A las 19.00 horas tendrá lugar la izada de la bandera y a las 20.00 horas será la lectura del pregón en la cancha deportiva, que este año corre a cargo de Eugenio Montesdeoca.

Mañana, también en Sardina, se celebrará la gala del trono, con la coronación infantil, a las 20.00 horas. El domingo se realizará la XI Travesía a nado a las 11.30 horas.

Ingenio

Esta tarde comienza en el municipio la Fiesta del Cochino. A las 19.00 horas tendrá lugar la Zanga Chaxiraxi con el periodo de inscripciones, y a las 20.00 horas empezará el torneo.

Mañana le tocará el turno a la tarde infantil y la noche de verbena, con hinchables para los más pequeños de 17.00 a 20.00 horas. La música arrancará a partir de las 21.00 horas.

El domingo, desde las 11.00 y hasta las 14.00 horas, se celebrará la V Plaza Splash y el VI Burrero Splash en la plaza de La Candelaria y en la Avenida del Burrero, con hinchables acuáticos para toda la familia.

Telde

En el municipio de Telde el verano continúa. Mañana, en el barrio de Casas Nuevas, se celebrará una mañana divertida para toda la familia, con hinchables acuáticos desde las 11.00 hasta las 13.00 horas y un espectáculo familiar a las 12.00 horas.

Además, en las Casas Consistoriales del municipio se podrá disfrutar hasta el próximo 16 de septiembre de la exposición fotográfica El papa en Gran Canaria. La mirada de Antonio Alí.

San Mateo

Esta noche, a las 20.30 horas, tendrá lugar en la plaza Nuestra Señora del Pino el pregón de las fiestas patronales del municipio, que este año corre a cargo de Mari Carmen Naranjo, así como el nombramiento de José Gil Rivero como Hijo Predilecto y Pedro Socorro como Hijo Adoptivo.

Mañana, a las 21.00 horas, se celebrará la Batalla de Flores en la misma plaza y, a las 22.30 horas, arrancará la verbena amenizada por Que Chimba y el Grupo Bomba.

Santa Brígida

Mañana, el Parque Municipal de Santa Brígida acogerá desde las 10.00 hasta las 15.00 horas la Feria de Artesanía, con el sorteo de una cesta de productos artesanales.

San Bartolomé de Tirajana

El municipio celebra el domingo Sbtilandia, una jornada de hinchables acuáticos que tendrá lugar en el campo David García, en la Ciudad Deportiva de Maspalomas, de 11.00 a 14.00 horas.

Tejeda

El Mercado Agrícola vuelve al municipio este domingo con productos de la tierra, entre los que destacan las ciruelas, las papas, las naranjas, vinos y también quesos.

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Moya

El municipio disfrutará mañana, a las 20.00 horas en la iglesia de la Candelaria, del V Encuentro Playing Together de Joan Espina, una actuación que recorrerá los clásicos más conocidos del músico Bach.