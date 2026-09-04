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El servicio que permite a las personas con discapacidad llegar a El Pino: 10 vehículos adaptados trasladarán a usuarios hasta Teror

La Fundación Gran Canaria Accesible recibe la autorización para operar durante la festividad y facilitar el acceso al casco histórico a personas que no pueden utilizar el transporte regular

La Fundación Gran Canaria Accesible contará con autorización para trasladar a personas con discapacidad hasta el casco de Teror durante El Pino.

La Fundación Gran Canaria Accesible contará con autorización para trasladar a personas con discapacidad hasta el casco de Teror durante El Pino. / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

La Fundación Gran Canaria Accesible ya cuenta con la autorización necesaria para trasladar hasta el casco de Teror a las personas con discapacidad que soliciten su servicio durante la celebración de la Fiesta del Pino.

El dispositivo permitirá que usuarios con movilidad reducida puedan acceder a uno de los acontecimientos con mayor afluencia de Gran Canaria gracias a los 10 vehículos adaptados con los que cuenta la entidad, capaces de transportar hasta cuatro sillas de ruedas cada uno.

El gerente de la Fundación, Juan Francisco Trujillo, y el responsable de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Hernández, recogieron este viernes en el Ayuntamiento de Teror el pase especial que permitirá la circulación de estos vehículos durante la festividad.

Un transporte adaptado que realiza 17.000 servicios al año

El servicio de la Fundación Gran Canaria Accesible atiende actualmente a cerca de 1.300 usuarios de toda la isla y realiza alrededor de 17.000 servicios anuales.

Estos traslados permiten acudir a centros médicos, educativos, culturales y de ocio a personas que, por diferentes circunstancias, no pueden utilizar el transporte público convencional.

Desde la entidad destacan que disponer de un transporte adaptado es una herramienta fundamental para garantizar la participación de las personas con discapacidad en la vida social de la isla.

Así funcionará el servicio durante la Fiesta del Pino

Las personas que necesiten utilizar este transporte deberán solicitarlo previamente a través de la central del servicio, indicando la hora prevista de ida y vuelta.

Con todas las peticiones recibidas, el personal organizará las rutas para atender las solicitudes de la forma más eficiente posible.

Los vehículos están preparados para trasladar a personas en sillas de ruedas, aunque también cuentan con capacidad para usuarios con escúter de movilidad y sus acompañantes.

“Vendremos a Teror todas las veces que sean necesarias”

Juan Francisco Trujillo, gerente de la Fundación Gran Canaria Accesible, destacó la importancia de facilitar el acceso a una celebración tan relevante para la isla y aseguró que el servicio estará disponible siempre que sea necesario.

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La iniciativa busca que la movilidad no sea una barrera para que las personas con discapacidad puedan participar en una de las citas más importantes del calendario de Gran Canaria.

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