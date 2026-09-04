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Teror celebra el Día del Pino con la parada militar, la misa solemne y la procesión / La Provincia

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Teror celebra el Día del Pino con la parada militar, la misa solemne y la procesión

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria
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Teror celebra este martes 8 de septiembre los actos principales de las Fiestas del Pino 2026. La jornada arrancará con la recepción de autoridades y la tradicional parada militar, continuará con la solemne eucaristía en la Basílica del Pino y culminará con la esperada procesión de la imagen de Nuestra Señora del Pino por las calles del casco histórico. La Provincia seguirá en directo el desarrollo de todos los actos.

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