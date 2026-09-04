Más de una tonelada de alimentos viajará en la carreta del Cabildo a la Romería del Pino

La carreta institucional del Cabildo de Gran Canaria volverá a participar este domingo en la 74.ª Romería-Ofrenda del Pino con una carga de 1.340 kilos de productos agrícolas y manufacturados, que serán entregados tras la celebración a entidades sociales, ONG y colectivos benéficos de la isla. La institución presentó este viernes los alimentos que formarán parte de la ofrenda, en la primera edición que se celebra después de que la Romería del Pino fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó el carácter solidario de una cita que el pasado año permitió reunir cerca de 30.000 kilos de productos, repartidos posteriormente entre diferentes organizaciones sociales. La carreta institucional desfilará en segundo lugar, justo detrás de la del municipio anfitrión, Teror, con una composición inspirada en las primeras ofrendas de los años cincuenta y diseñada por Fernando Benítez.

Papas, plátanos, vino, miel y quesos

Entre los alimentos que transportará la carreta destacan 480 kilos de papas, 280 kilos de plátanos, 20 kilos de papayos, además de mangas, melones, sandías, peras, manzanas, naranjas, piñas tropicales y una amplia variedad de hortalizas como zanahorias, pimientos, cebollas, berenjenas, calabacines, calabazas, puerros y coliflores. A ellos se suman vino, quesos, aceite, miel, gofio y turrones, junto a una decoración elaborada con 280 elementos florales.

Gran parte de estos productos procede de los Mercados Agrícolas de Gran Canaria y de las fincas insulares de la Granja Agrícola Experimental, Osorio y La Cumbre. Una vez concluya la romería, todos los alimentos volverán a tener un destino solidario.

Homenaje a las mujeres loceras

Coincidiendo con la presentación de la carreta, el Cabildo inauguró también el escaparate dedicado a las Fiestas del Pino que podrá visitarse hasta el 18 de septiembre en la sede de Bravo Murillo. La muestra, organizada por la Fundación Nanino Díaz Cutillas y diseñada por el etnógrafo Jorge Guzmán Villegas, reúne 14 trajes tradicionales que recorren la evolución de la vestimenta en Gran Canaria entre los siglos XVII y XX y rinde homenaje a las mujeres loceras, uno de los oficios artesanales más representativos de la isla.