Si vas caminando a Teror, toma nota: Sanidad lanza estas recomendaciones para la peregrinación del Pino

Miles de personas volverán a recorrer este fin de semana los caminos que conducen a Teror con motivo de las Fiestas del Pino 2026. Ante la elevada afluencia de peregrinos prevista, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha difundido una serie de recomendaciones para realizar la peregrinación de forma segura y saludable, al tiempo que reforzará el dispositivo sanitario en el municipio durante los días de mayor afluencia.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) recomienda planificar la caminata con antelación y prestar especial atención a la hidratación. Para ello, aconseja beber agua antes de iniciar el recorrido y durante todo el trayecto, aunque no se tenga sed, además de evitar el consumo de bebidas alcohólicas y limitar aquellas con un alto contenido en azúcar o cafeína. También anima a llevar una botella reutilizable para rellenarla durante el camino.

¿Cómo afrontar la caminata?

Entre las principales recomendaciones también figura protegerse del sol mediante el uso de gorra o sombrero, gafas de sol y protector solar de factor 30 o superior, que debe aplicarse antes de salir y renovarse cada dos horas o tras una sudoración intensa. Asimismo, Sanidad aconseja evitar caminar entre las 12.00 y las 17.00 horas, coincidiendo con las franjas de mayor calor, y buscar zonas de sombra siempre que sea posible.

La vestimenta también juega un papel importante. El SCS recomienda utilizar ropa ligera y de colores claros, así como calzado cómodo y previamente utilizado para reducir el riesgo de rozaduras y ampollas. En el caso de quienes realicen la peregrinación durante la noche o con poca visibilidad, recuerda la importancia de portar elementos reflectantes para facilitar su identificación por parte de los conductores.

Además, aconseja adaptar el ritmo de la caminata a la condición física de cada persona, realizar descansos frecuentes, llevar alimentos ligeros como fruta, frutos secos o bocadillos sencillos, y disponer de un pequeño botiquín básico con protector labial y solar. También recomienda realizar la peregrinación acompañado siempre que sea posible y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y Protección Civil.

¿Cómo actuar ante un golpe de calor?

Sanidad recuerda que síntomas como mareos, desmayos, dolor intenso de cabeza, confusión, dificultad para hablar, náuseas, vómitos o una temperatura corporal elevada pueden ser indicativos de un golpe de calor y requieren solicitar ayuda de inmediato. Mientras llegan los servicios de emergencia, recomienda trasladar a la persona afectada a una zona fresca y con sombra, aflojarle la ropa, refrescarla con agua o paños húmedos y, si permanece consciente, ofrecerle agua en pequeños sorbos.

Recomendaciones Teror / LP/DLP

Refuerzo sanitario durante las fiestas

Con motivo de las celebraciones, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria reforzará el Centro de Salud de Teror entre la tarde del 7 de septiembre y la tarde del 8 de septiembre con un médico, un profesional de Enfermería y personal de seguridad, además de un nuevo refuerzo el 13 de septiembre, coincidiendo con el Día de Las Marías.

Por su parte, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplegará un Vehículo de Intervención Rápida desde la tarde del 7 de septiembre y situará el día 8 una ambulancia sanitarizada en el Centro de Salud de Teror para reducir los tiempos de respuesta ante cualquier urgencia o emergencia que pueda producirse durante las fiestas. Asimismo, reforzará el personal de coordinación en la sala de emergencias para agilizar la atención sanitaria.