Vivienda o turismo: la verdad jurídica de cada finca

Una misma finca puede contar varias historias a la vez. El título de adquisición puede describirla como vivienda; el planeamiento puede situarla en una parcela turística; la licencia originaria puede hablar de alojamiento; y una familia puede haber residido en ella durante décadas. Ninguno de esos datos debe borrarse. Pero tampoco todos responden a la misma pregunta. El conflicto aparece cuando se pretende que una sola palabra decida por sí sola toda la situación jurídica.

Eso es lo que subyace en el debate abierto este verano sobre numerosos apartamentos y bungalós del sur de Gran Canaria. La cuestión parece sencilla —¿vivienda o alojamiento turístico?—, pero rara vez cabe en una casilla. Para responder hay que distinguir propiedad, uso urbanístico, establecimiento turístico y explotación. El Registro de la Propiedad sirve precisamente para que esas capas puedan leerse juntas.

No se fabrica la realidad

Un formulario, una instancia privada o la petición unilateral de una empresa no convierten una vivienda en unidad alojativa. Tampoco vinculan contractualmente un apartamento a un explotador ni cancelan un uso residencial reconocido. El impreso de entrada solo identifica quién presenta, sobre qué finca y qué solicita. La decisión depende del título aportado y de la calificación registral de la legalidad. Un escrito de oposición, por sí solo, tampoco puede impedir inscribir cuál es el uso legal del inmueble.

Hay una garantía adicional que conviene recordar. Los asientos están bajo la salvaguardia de los tribunales y su modificación debe seguir los cauces de la Ley Hipotecaria. Si se presenta una certificación administrativa, el registrador comprueba la competencia del órgano, el procedimiento seguido, su relación con el titular y los obstáculos que resulten del folio real. Publicar una situación administrativa no significa cancelar, sin más, los derechos privados inscritos sino dar publicidad a unas limitaciones que ya existen extraregistralmente.

El Boletín obliga

El urbanismo y el turismo tienen una particularidad: buena parte de sus reglas obliga desde que la ley o el planeamiento se publican oficialmente. Los artículos 155 y 156 de la Ley canaria del Suelo vinculan terrenos y edificaciones al destino resultante del plan, aunque esa información todavía no figure en la inscripción.

La ausencia de una nota registral no hace desaparecer la limitación. Pero tampoco basta con decir que un apartamento está en una zona turística: hay que leer el contenido concreto del plan, la licencia del edificio, los estatutos, etc.

La publicidad registral añade algo distinto: hace localizable esa información desde la propia finca. El artículo 9.a) de la Ley Hipotecaria permite reflejar por nota marginal una calificación urbanística-turística, medioambiental o administrativa cuando esté concretamente acreditada y fechada. Y el artículo 73 del Real Decreto 1093/1997 recuerda que, salvo que una ley disponga otra cosa, la nota da a conocer la situación de la finca en el momento al que se refiere el título. No inventa una carga ni constituye un nuevo derecho real.

Bungaló-establecimiento

La reforma de 2025 ha hecho más visible esta necesidad. El artículo 23.2 de la Ley 2/2013 ordena a las personas titulares de establecimientos turísticos hacer constar el uso de la parcela y del inmueble y las limitaciones a su modificación.

En los edificios ya construidos exige certificación municipal o cédula urbanística y, además, certificación de la inscripción en el Registro General Turístico. La finalidad es que quien consulte la finca no tenga que reconstruir su régimen a partir de expedientes dispersos.

Pero el precepto no convierte automáticamente a cada propietario de un apartamento en titular de un establecimiento turístico —con sus derechos y limitaciones— ni decide por sí solo qué unidades lo integran. Para practicar el asiento hay que identificar el establecimiento, la parcela, el edificio y las unidades comprendidas.

Y hay que separar siempre el uso objetivo del inmueble de la relación privada de explotación: publicar un destino turístico no concede al gestor la propiedad ni derechos contractuales sobre apartamentos ajenos. Estar ubicado en una parcela con un establecimiento turístico autorizado en su momento implica limitaciones en los elementos comunes, porque así lo establece la Ley turística.

Título adquisitivo

«Apartamento», «estudio» o «bungalow» pueden describir una forma física. «Vivienda», «uso residencial» y «unidad alojativa turística» tienen un alcance distinto. Si el folio real publica una vivienda o una situación residencial, ese dato no puede ignorarse ni sustituirse mediante una petición genérica.

Tampoco puede leerse aisladamente de la licencia y del planeamiento. La seguridad jurídica empieza por respetar lo inscrito y continúa incorporando, con el título adecuado, lo que jurídicamente haya sucedido después.

También la realidad material puede ser relevante. El empadronamiento no recalifica por sí solo el suelo, pero puede contribuir a probar un uso residencial histórico. La disposición transitoria séptima de la Ley 2/2013 contempla, bajo sus propios requisitos, la situación legal de consolidación de usos residenciales existentes el 1 de enero de 2017 cuando la ordenación haya ejecutado la especialización de usos.

Corresponde a la Administración competente valorar esa prueba y certificar la situación concreta.

Ese régimen individual no debe confundirse con el procedimiento de residencialización integral de parcelas que contenía la disposición transitoria sexta de la Ley 6/2025 y que fue suprimido por la Ley 7/2026. Son figuras distintas. La desaparición de un procedimiento general no borra por sí misma las situaciones residenciales que puedan estar reconocidas por otro título o régimen legal.

Actualizar no es renunciar

Para el propietario que dispone de un uso residencial jurídicamente reconocido, actualizar el Registro no significa pedir permiso para seguir viviendo ni aceptar una adscripción turística. Significa hacer visible ese uso, con su título, fecha, alcance y limitaciones.

Si afecta solo a una unidad, la inscripción debe dejar claro que no ha cambiado el uso de toda la parcela.

Para el titular del establecimiento turístico, el camino es diferente: deberá aportar la documentación municipal y turística que identifique el establecimiento y su ámbito. La constancia no se extenderá a unidades cuya integración no esté acreditada, pero no ocultará un destino turístico vigente de la parcela y el inmueble.

La finca matriz y los elementos privativos han de ofrecer una imagen coordinada de la realidad, no una versión simplificada de ella.

Seguridad jurídica

Esta publicidad beneficia a todos. Permite al comprador, donatario, heredero saber qué adquiere; al propietario, conocer el alcance de su derecho; al establecimiento, proteger su configuración acreditada; a la entidad financiera, valorar correctamente la garantía; y a la Administración, coordinar información que durante años ha permanecido en archivos separados.

El Registro no sustituye al Ayuntamiento ni a la Administración turística. Hace visible el resultado jurídico de sus títulos y resoluciones y sus pronunciamientos están bajo la salvaguardia de los Tribunales.

Canarias lleva décadas haciendo convivir vivienda y turismo en espacios muy próximos, a veces dentro de un mismo complejo. Las normas han cambiado más deprisa que muchas inscripciones.

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Por eso importa que cada folio real cuente hoy la historia completa de su finca y solo la suya. El Registro no crea el uso, ni escoge entre dos bandos. Evita algo mucho más peligroso: la asimetría de la información, es decir, que propietarios, empresas y terceros tengan que decidir a oscuras. Para ello está abierto a todos.