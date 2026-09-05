La agricultura que viene: los vuelos del dron jardinero

Cristóbal González está apostado en la azotea del número 3 de la calle Gourié de Arucas. No es inmueble cualquiera. Es una preciosa casona del XVII con vistas a iglesia de San Juan y que alberga dos tesoros principales: la biblioteca municipal y un drago de unos 150 años que corona el patio porticado para crear una fascinante simbiosis de naturaleza y arquitectura.

Pero el drago se encuentra de capa caída, con el sistema radicular bloqueado, según los informes encargados por el Ayuntamiento. Sebastián Guerra, concejal del área y su equipo de jardinería, han incluso instaurado una mesa de seguimiento para tratar al paciente. «La última opción era talar, así que optamos por la tecnología», señala.

Reconocimiento aéreo

Cristóbal enciende un mando a distancia. Y luego un dron. Un DJI con cámara multiespectral que se une a otras técnicas como las térmicas y RGB de alta resolución que permiten calcular entre todas ellas -según cómo se equipe el aparato- parámetros como los NDVI (o índice de vegetación de diferencia normalizada) o el NDRE, capaces de detectar estrés hídrico, deficiencias nutricionales, plagas o el inicio de una enfermedad incluso semanas antes de que resulte perceptible al ojo humano.

Vuelo previo de reconocimiento sobre la copa de un drago del parque de Las Flores, en Arucas. / J.PEREZ CURBELO

Lo vuela al pasito peinando la copa porque el chisme analiza el follaje con precisión centimétrica. Con la ‘radiografía’ hecha toca el momento de introducir todos esos datos en un software de posprocesamiento en el laboratorio, y de ahí a marcar la patología y el tratamiento. La información, procesada con inteligencia artificial, se traduce en mapas georreferenciados que indican, rama por rama, dónde actuar y con qué intensidad.

Para ello vuela otro aparato, un contundente DJI T10 con un gran depósito y un sofisticado sistema de pulverización con el puede colocar con precisión milimétrica desde fertilizantes a productos fitosanitarios. Al drago de Gourié 3, en concreto, se le aplicó un tratamiento de choque antes de seguir con una fertilización continua con sus dosis exactas y en el momento adecuado. A día de hoy, está fructificando como si tal cosa.

El visionario Cristóbal González es uno de los tres puntales de la empresa Agrotecnologías Canarias, radicada en Firgas, y que junto con María del Mar González Valencia, en la gestión administrativa, y el ingeniero agrícola José Antonio Haroun Tabraue, pionero del archipiélago en implementar la agricultura ecológica en 1999, han logrado colocar la empresa en la vanguardia de los sistemas agrícolas de España.

González Valencia explica que ella «quería emprender un proyecto que combinara la innovación y la ecología con responsabilidad social». Y ahí entraba Cristóbal, un sujeto único para un plan de agricultura de precisión: la de un capataz agrícola con más de 25 años de experiencia en jardinería que venía con entretenimiento de ratos libres: el vuelo de drones.

La fusión de ambas habilidades dio impulso a la fundación de la firma en 2023 tras dos años de estudio de mercado.

Mapas predictivos

El ejemplo del drago es apenas la punta del iceberg, porque uno de sus grandes fuertes es la capacidad de realizar «mapas predictivos de riesgo de accidentes por caída de arbolado, plantas emblemáticas o palmeras», mediante el uso de esas mismas imágenes multiespectrales. Con esos datos facilitan a los clientes, ya sean particulares u oficiales, «las recomendaciones para mejorar estado de vigor y salud de sus plantas y minimizar los riesgos por muerte o caída de troncos o ramas».

Pero no solo en jardines, también aplican estas técnicas en cultivos como la papa, las vides o las plataneras y todo ello, ya que así lo exige la legislación, con productos residuos cero, lo que baja drásticamente el consumo de fertilizantes y pesticidas.

Así que los drones de Cristóbal y compañía distan mucho de la imagen que probablemente se quedará pronto en el pasado del riego a manguera y el clásico sulfatar a mochila puesta. Las cifras confirman el fenómeno.

Pantalla con los datos recogidos en directo en un primer vuelo por el dron de diagnóstico. / J.PEREZ CURBELO

Y es que el mercado global de drones agrícolas y de jardinería se sitúa entre los 2.700 y los 5.000 millones de dólares, con previsiones de crecimiento anual de entre el 7% y el 14% hasta la próxima década, lo que llevaría la facturación a superar los 17.000 millones de dólares en 2035. En cuanto a su implantación, Asia-Pacífico lidera esta tecnología, mientras que en Europa el crecimiento viene marcado por la exigencia normativa de reducir la escorrentía de productos químicos hacia suelos y acuíferos.

Una herramienta en expansión

Un dato ilustra por dónde vuela el asunto, ya que los drones se encargan de unos 220 millones de hectáreas de terreno cultivado en todo el planeta, y sus técnicas de pulverización mejoran la eficiencia en el uso de insumos en torno a un 25% frente a los métodos convencionales.

En España, según la empresa firguense, se están empleando en las zonas verdes de Valencia y Sagunto, en los Biopark, en el Botánico de Valencia, en el palmeral de Elche o en hoteles de Mallorca. En Canarias hace ya más de dos años tratan palmeras en Tenerife y en Las Palmas de Gran Canaria, tanto en jardines particulares como en complejos hoteleros.

A ello se añade ayuntamientos como el de Arucas, donde están haciendo un seguimiento a sus palmerales y parques, así como en Ingenio, en San Bartolomé de Tirajana, o en la Granja Agrícola del Cabildo.

Así que si se topa con un dron volando junto a un drago, no le eche flis, porque lo está salvando.