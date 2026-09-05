La Fuente Agria de Teror, el agua que acompaña a las Fiestas del Pino desde hace siglos

Cada septiembre, en Gran Canaria se viven las Fiestas del Pino, una de las celebraciones con más arraigo de Canarias. Entre calles llenas de peregrinos, música y tradición aparece también un símbolo menos conocido pero unido a la historia de la Villa Mariana: la Fuente Agria, un manantial que durante siglos ha formado parte de la vida de sus vecinos.

Situada en el margen derecho del Barranco de Teror, la Fuente Agria reúne tres manantiales conocidos como el Principal, el del Agua Agria y el del Molino de En medio. Sus aguas han sido protagonistas de relatos históricos desde hace más de 400 años y forman parte del patrimonio más reconocido del municipio.

Un manantial con más de cuatro siglos de historia

Las primeras referencias documentadas sobre la Fuente Agria se remontan al siglo XVII. En 1631, el obispo Cristóbal de la Cámara y Murga ya mencionaba sus aguas y destacaba que eran consideradas beneficiosas para la salud. Décadas después, distintos estudios y escritos recogieron las propiedades que se atribuían a este manantial.

El prestigio de la fuente creció con el paso del tiempo. En el siglo XVIII, el sacerdote e historiador José de Viera y Clavijo incluyó referencias a sus aguas en sus trabajos sobre Canarias, mientras que en el siglo XIX llegó a contar incluso con una casa de baños impulsada por el médico Víctor Grau-Bassas en 1881.

El símbolo del agua en la Villa Mariana

La Fuente Agria no solo representa un elemento natural de Teror, sino también una parte importante de su economía y de su identidad. En 1916 se inauguraron las primeras instalaciones para embotellar el agua junto al manantial, una actividad que convirtió a la fuente en una de las señas de identidad del municipio.

Durante décadas, vecinos y visitantes acudieron al barranco para recoger sus aguas. La fuente se convirtió en un punto de encuentro y en un lugar ligado a las costumbres de generaciones de terorenses, especialmente durante las fechas más señaladas del calendario local como las Fiestas del Pino.

Una fuente ligada a la historia de Teror

La importancia de este manantial llevó incluso a incorporarlo a los símbolos del municipio. La Fuente Agria aparece representada en el antiguo escudo heráldico de Teror, una muestra del valor que tenía para la población a comienzos del siglo XX.

Su historia también está marcada por la defensa de la titularidad pública. En 1916, una resolución del Tribunal Supremo reconoció la propiedad municipal de la fuente, un momento considerado clave para que el manantial quedara vinculado al pueblo de Teror.

Un patrimonio que sigue vivo durante el Pino

Hoy, cuando la Villa Mariana recibe a miles de peregrinos durante la celebración de la Virgen del Pino, la Fuente Agria continúa como uno de los lugares más singulares que visitar en Teror. La tradición religiosa, la arquitectura del casco histórico y este antiguo manantial forman parte de una misma imagen de municipio.

La fuente ha recibido diferentes reconocimientos a lo largo de su historia, entre ellos la declaración de Utilidad Pública e Interés Social en 1994, el premio Roque Nublo en 2006 y la Medalla de Oro de Canarias en 2014.