Horario del Pino 2026: todas las misas y procesiones en Teror

Septiembre, como cada año, vuelve a tener una cita marcada en rojo en Gran Canaria. Teror se prepara para recibir a miles de peregrinos durante las Fiestas de Nuestra Señora del Pino 2026, unas celebraciones que combinan tradición, devoción y ese ambiente tan particular que cada año llena las calles de la Villa Mariana.

Durante varios días, la Basílica de Nuestra Señora del Pino concentrará buena parte de la actividad religiosa. Habrá misas desde primera hora de la mañana, rosarios, celebraciones especiales y procesiones que llevarán a la patrona de Gran Canaria a recorrer las calles del casco histórico.

Para quienes tengan pensado subir a Teror a pie, en coche o en transporte público y quieran organizarse sin perderse los momentos importantes, estos son los horarios de las principales celebraciones religiosas del Pino 2026.

Bajada de la Virgen del Pino del camarín / LP/DLP

El sábado 5 de septiembre comienza la fiesta

El pistoletazo de salida para los principales actos religiosos llegará el sábado 5 de septiembre, con uno de los momentos más esperados por los devotos: la Bajada de la Virgen del Pino.

La jornada comenzará a las 18:30 horas con el rezo del Santo Rosario. Media hora después, a las 19:00 horas, se celebrará la Eucaristía, presidida por el Rvdo. D. Antonio Perera Pérez.

Una vez terminada la misa llegará uno de esos momentos que cada año congregan a numerosos fieles en la basílica. Alrededor de las 20:00 horas tendrá lugar la Bajada de la imagen de la Virgen del Pino, que quedará situada en el altar mayor, más cerca de los fieles.

El domingo 6 de septiembre continuará la actividad religiosa con una programación mucho más amplia. La Basílica celebrará misas a las 8:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 19:00 horas.

Además, a las 18:30 horas se rezará el Santo Rosario y a las 20:00 horas tendrá lugar la tradicional ofrenda poética a la Virgen del Pino.

Peregrinos y su indumendaria para llegar hasta la Virgen de El Pino / Andrés Cruz / LPR

La noche del 7 de septiembre, camino de Teror

El lunes 7 de septiembre será otra de las jornadas grandes de estas fiestas. Es el día de la Romería-Ofrenda del Pino, pero también una de las fechas en las que más peregrinos se ponen las botas y emprenden camino hacia Teror. Durante la mañana habrá dos celebraciones en la basílica, a las 10:00 y a las 12:00 horas.

Mientras tanto, la Villa se irá preparando para recibir a las carretas, agrupaciones y representantes de los municipios de Gran Canaria y del resto de las islas. La Romería-Ofrenda comenzará a las 15:30 horas desde la zona del Castañero Gordo. Pero la actividad no terminará cuando caiga la tarde. Todo lo contrario. La noche del 7 de septiembre es una de las más intensas del calendario, con miles de personas llegando a Teror después de recorrer a pie distintos caminos de la isla.

Para atender a los peregrinos, la basílica celebrará misas a las 20:00, 21:30 y 23:00 horas.

Eucaristía a la virgen del Pino / La Provincia

8 de septiembre: el Día del Pino

Y llega el día grande. El martes 8 de septiembre será la jornada central de las fiestas de la patrona de Gran Canaria. Teror amanecerá con un intenso movimiento de peregrinos y devotos. Para quienes quieran participar en los primeros actos religiosos, la basílica ofrecerá misas a las 7:00, 8:00, 9:00 y 10:00 horas.

A las 11:00 horas tendrá lugar la recepción oficial de autoridades en la Calle Real, en la zona de la plaza. Después llegará el acto religioso principal del día. A las 12:00 horas se celebrará la Solemne Eucaristía del Día del Pino en la basílica, con la presencia de las principales autoridades civiles, militares y religiosas. Una vez concluida la celebración, alrededor de las 13:00 horas, la Virgen del Pino saldrá en procesión por las calles del casco histórico de Teror.

Quienes no puedan asistir a la misa de mediodía también tendrán opciones durante la tarde. La programación contempla eucaristías a las 14:00 y a las 17:30 horas.

El Novenario mantiene el pulso religioso

Después del Día del Pino, las celebraciones no se paran. La basílica acogerá el Novenario Solemne del 8 al 16 de septiembre, una de las citas tradicionales del calendario religioso de Teror. Durante estos días habrá celebraciones a las 12:00 y a las 19:00 horas. La misa de la tarde estará precedida por el Santo Rosario y las oraciones de la novena a las 18:30 horas.

Las predicaciones correrán a cargo de los Padres Jesuitas. Hay una pequeña modificación en el horario durante el sábado 12 de septiembre. Ese día el Rosario comenzará a las 19:00 horas y la Eucaristía será a las 19:30 horas.

Por tanto, quienes tengan previsto acudir a Teror ese sábado por la tarde deberán tener en cuenta ese cambio para no llegar con la celebración ya empezada.

Día de las Marías en Teror / José Carlos Guerra

La Fiesta de las Marías, otra cita imprescindible

El domingo 13 de septiembre llegará otro de los momentos destacados de las fiestas: la Fiesta de las Marías. La jornada comenzará con misas a las 8:00, 10:00, 11:00 y 12:00 horas. A las 13:00 horas se celebrará la Eucaristía Solemne, mientras que la actividad religiosa regresará por la tarde. A las 18:30 horas se rezará el Santo Rosario y, a las 19:00 horas, tendrá lugar la Solemne Eucaristía de las Marías.

Después llegará otro de los momentos más esperados. En torno a las 20:00 horas, la imagen saldrá en la Procesión de las Marías por las calles del casco histórico. Será, de nuevo, una tarde para vivir Teror con calma, porque el ambiente en los alrededores de la basílica volverá a estar marcado por la presencia de vecinos, peregrinos y visitantes.

Domingo 20 de septiembre: la despedida

Las fiestas llegarán oficialmente a su final el domingo 20 de septiembre. Será la última gran jornada del programa religioso antes de que la imagen de la Virgen del Pino regrese a su lugar habitual. Durante la mañana habrá celebraciones a las 8:00, 10:00, 11:00, 12:00 y 13:00 horas. La tarde quedará reservada para la despedida. A las 19:00 horas se celebrará la misa presidida por el Rvdo. D. Antonio Perera Pérez.

Y después llegará el momento que marca el cierre del ciclo festivo: la Subida de la Virgen del Pino a su camarín. La imagen regresará así a su lugar habitual dentro de la basílica, donde permanecerá hasta las próximas fiestas.

Así que ya se sabe: si septiembre toca subir a Teror por el Pino, mejor echar un vistazo al reloj antes de salir. Entre peregrinaciones, misas, rosarios y procesiones, la Villa Mariana volverá a vivir uno de los momentos más especiales del año para Gran Canaria. Y aquí, como cada septiembre, llegar tarde puede significar perderse justo ese instante que todo el mundo estaba esperando.

Bajada de la Virgen del Pino del camarín / LP/DLP