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Directo | Todo sobre la Romería del Pino 2026: horarios, recorrido y ambiente en Teror
El recorrido arrancará a las 15.30 horas del 7 de septiembre en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino
La imagen de Nuestra Señora del Pino protagoniza este sábado uno de los actos más esperados de las fiestas patronales con la tradicional bajada de su camarín, prevista para las 19.00 horas en la Basílica de Teror. La ceremonia marcará el inicio de los días grandes de la celebración y reunirá a cientos de fieles en la Villa Mariana. La Provincia sigue en directo el ambiente, los preparativos y todos los detalles de un acto cargado de simbolismo.
RTVC se vuelca con las Fiestas del Pino con una programación especial desde Teror
Radio Televisión Canaria (RTVC) desplegará una programación especial con motivo de las Fiestas del Pino 2026 para acercar a los espectadores y oyentes los principales actos que se celebrarán en Teror los días 5, 7 y 8 de septiembre. La cobertura incluirá retransmisiones en directo de la Bajada de la Virgen del Pino, la Romería-Ofrenda y los actos institucionales y religiosos del Día de la Patrona, además de conexiones desde la Villa Mariana durante toda la celebración.
La programación arrancará este sábado, 5 de septiembre, con la retransmisión en directo de la eucaristía y de la tradicional Bajada de la Virgen del Pino desde su camarín hasta la nave principal de la basílica. La emisión comenzará a las 19.00 horas, coincidiendo con el inicio de la misa, mientras que el descenso de la imagen está previsto para las 20.00 horas. La retransmisión podrá seguirse a través de Televisión Canaria, Canarias Play, la web de RTVC y su canal de YouTube.
Briseida Viera
La Fuente Agria de Teror, el agua que acompaña a las Fiestas del Pino desde hace siglos
Cada septiembre, en Gran Canaria se viven las Fiestas del Pino, una de las celebraciones con más arraigo de Canarias. Entre calles llenas de peregrinos, música y tradición aparece también un símbolo menos conocido pero unido a la historia de la Villa Mariana: la Fuente Agria, un manantial que durante siglos ha formado parte de la vida de sus vecinos.
Situada en el margen derecho del Barranco de Teror, la Fuente Agria reúne tres manantiales conocidos como el Principal, el del Agua Agria y el del Molino de En medio. Sus aguas han sido protagonistas de relatos históricos desde hace más de 400 años y forman parte del patrimonio más reconocido del municipio. Leer más.
Eva de León
Horario del Pino 2026: todas las misas y procesiones en Teror
Septiembre, como cada año, vuelve a tener una cita marcada en rojo en Gran Canaria. Teror se prepara para recibir a miles de peregrinos durante las Fiestas de Nuestra Señora del Pino 2026, unas celebraciones que combinan tradición, devoción y ese ambiente tan particular que cada año llena las calles de la Villa Mariana.
Durante varios días, la Basílica de Nuestra Señora del Pino concentrará buena parte de la actividad religiosa. Habrá misas desde primera hora de la mañana, rosarios, celebraciones especiales y procesiones que llevarán a la patrona de Gran Canaria a recorrer las calles del casco histórico. Leer más.
Elena Montesdeoca
El primer redoble del Pino ya ha sonado: Teror prepara su gran celebración con el ensayo del desfile militar como protagonista
Teror ya huele a Día del Pino. La villa mariana fue este viernes el escenario de una de esas estampas que anuncian que la gran cita del 8 de septiembre está a la vuelta de la esquina: el ensayo del tradicional desfile militar que cada año pone disciplina, música y emoción a una jornada marcada en rojo en el calendario de Canarias. Leer más.
Johanna Betancor Galindo
Más de una tonelada de alimentos viajará en la carreta del Cabildo a la Romería del Pino
La carreta institucional del Cabildo de Gran Canaria volverá a participar este domingo en la 74.ª Romería-Ofrenda del Pino con una carga de 1.340 kilos de productos agrícolas y manufacturados, que serán entregados tras la celebración a entidades sociales, ONG y colectivos benéficos de la isla. La institución presentó este viernes los alimentos que formarán parte de la ofrenda, en la primera edición que se celebra después de que la Romería del Pino fuera declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Leer más.
Johanna Betancor Galindo
Fiestas del Pino 2026 en Teror: programa completo, romería, conciertos y fechas clave
Teror afronta los días grandes de las Fiestas del Pino 2026, una de las celebraciones más multitudinarias de Canarias. Miles de peregrinos volverán a recorrer los caminos hasta la Villa Mariana para participar en la tradicional romería-ofrenda del 7 de septiembre y en los actos religiosos del Día del Pino, el 8 de septiembre.
Además de los eventos religiosos, el programa incluye conciertos, verbenas, espectáculos pirotécnicos y actividades culturales que se prolongarán durante todo el mes. Leer más.
Briseida Viera
"La Virgen con el manto colorao": la Virgen del Pino cumple este 2026 el verso de Mary Sánchez
Cada año, miles de personas llegan hasta Teror para encontrarse con la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria, durante los días grandes de sus fiestas. Pero detrás de la imagen que preside la basílica existe todo un ritual de preparación que pocos conocen: la elección del manto, el vestido y el trabajo de las personas encargadas de vestir a la Virgen antes del 8 de septiembre, día de su festividad.
El párroco de la Basílica del Pino, Jorge Martín de la Coba, que ocupa este cargo desde 2017, explica que la preparación de la patrona sigue un proceso cuidado en el que participan las camareras de la Virgen, responsables de elegir y colocar cada pieza del ajuar junto con él. Leer más.
Briseida Viera
La Aldea de San Nicolás llevará a Teror una carreta dedicada al agua en la Romería del Pino 2026
La Aldea de San Nicolás participa en la Romería Ofrenda a Nuestra Señora del Pino 2026 con una carreta tradicional centrada en el agua como elemento esencial para el municipio. La propuesta, que llegará a Teror el próximo 7 de septiembre, incorpora una capilla limosnera con una réplica de San Nicolás de Tolentino como símbolo de agradecimiento tras el rebose de las tres presas aldeanas durante el pasado mes de marzo.
El diseño de la estructura corresponde a Jonay García Suárez y combina elementos vinculados a la tradición agrícola del municipio, como frutas de la tierra, flores y cestas artesanas. La ofrenda mantiene la representación del trabajo del campo aldeano mediante productos agrícolas locales y elementos de la artesanía tradicional. Leer más.
Johanna Betancor Galindo
El calendario laboral confirma: el 8 de septiembre no será festivo en todas las islas
Cada año ocurre lo mismo. La cercanía de las fiestas de la Virgen del Pino hace que muchos canarios se pregunten si el 8 de septiembre será festivo en todo el Archipiélago. La respuesta, sin embargo, suele generar confusión. Aunque se trata de una de las celebraciones religiosas y populares más importantes de Canarias, la jornada no será no laborable en todas las islas.
El calendario laboral de 2026 establece que el martes 8 de septiembre será festivo únicamente en Gran Canaria, donde se celebra la festividad de la Virgen del Pino, patrona de la isla. Esto significa que miles de trabajadores podrán disfrutar de un descanso adicional e incluso encadenar un puente de cuatro días si solicitan libre el lunes 7 de septiembre. Leer más.
Javier Bolaños
El 'Pino largo' de Teror: oportunidad económica y laboral para empresarios y desempleados, al duplicar los ingresos
Teror comienza a ser un hervidero de devotos del Pino. Pero también es un vaivén de repartidores, en un ir y venir a las tiendas, los bares y otros establecimientos cargados de mercancías. Las fiestas generan un manantial de ingresos económicos para los empresarios de la villa, que ven duplicado en estos días los ingresos en la caja registradora con la llegada de decenas de miles de peregrinos, sobre todo este año, que está considerado como el denominado 'el Pino largo', por las fechas de la semana en las que caen los días principales. El impacto económico va más allá, ya que también es una oportunidad laboral para muchas personas sin empleo que encuentran una oportunidad durante más de un mes, gracias a un extenso programa de actos y celebraciones multitudinarias, como es el caso de la joven pastelera Reva Sánchez. Leer más.
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