Directo | Todo sobre la Romería del Pino 2026: horarios, recorrido y ambiente en Teror

RTVC se vuelca con las Fiestas del Pino con una programación especial desde Teror

Radio Televisión Canaria (RTVC) desplegará una programación especial con motivo de las Fiestas del Pino 2026 para acercar a los espectadores y oyentes los principales actos que se celebrarán en Teror los días 5, 7 y 8 de septiembre. La cobertura incluirá retransmisiones en directo de la Bajada de la Virgen del Pino, la Romería-Ofrenda y los actos institucionales y religiosos del Día de la Patrona, además de conexiones desde la Villa Mariana durante toda la celebración.

La programación arrancará este sábado, 5 de septiembre, con la retransmisión en directo de la eucaristía y de la tradicional Bajada de la Virgen del Pino desde su camarín hasta la nave principal de la basílica. La emisión comenzará a las 19.00 horas, coincidiendo con el inicio de la misa, mientras que el descenso de la imagen está previsto para las 20.00 horas. La retransmisión podrá seguirse a través de Televisión Canaria, Canarias Play, la web de RTVC y su canal de YouTube.

Leer más