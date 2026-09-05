Directo | Todo sobre la Romería del Pino 2026: horarios, recorrido y ambiente en Teror

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El recorrido arrancará a las 15.30 horas del 7 de septiembre en el Castañero Gordo en dirección a la Plaza del Pino

La Virgen del Pino baja este sábado de su camarín en Teror / La Provincia

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Briseida Viera

Johanna Betancor Galindo

Javier Bolaños

Yeremi Almeida González

Nayra Bajo de Vera

Aránzazu Fernández

La imagen de Nuestra Señora del Pino protagoniza este sábado uno de los actos más esperados de las fiestas patronales con la tradicional bajada de su camarín, prevista para las 19.00 horas en la Basílica de Teror. La ceremonia marcará el inicio de los días grandes de la celebración y reunirá a cientos de fieles en la Villa Mariana. La Provincia sigue en directo el ambiente, los preparativos y todos los detalles de un acto cargado de simbolismo.

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